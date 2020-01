Condividi su

Trasferimento soldi da Postepay a libretto postale di Poste Italiane

Si possono trasferire soldi dalla Postepay al libretto postale? Dopo aver visto se si possono trasferire i soldi dal conto corrente alla carta di credito, andiamo a vedere se risulta possibile un’analoga situazione presso Poste Italiane, là dove molti contribuenti italiani depositano i propri risparmi scegliendo le Poste come valida alternativa alle banche.

Postepay e libretto postale: cosa sono

Prima di tutto cos’è la Postepay e cos’è il libretto postale? Cominciamo dalla Postepay, che altro non è che una carta di pagamento che si può ricaricare con una determinata somma e dunque ci servirà come metodo di pagamento. Attenzione, però, perché con la Postepay si può spendere solo le somme che si sono caricate. Ciò significa che tale carta funziona come una ricarica telefonica: esaurite le somme depositate, bisognerà ricaricare la carta oppure non si potrà più utilizzare. Diverso il discorso per la Postepay Evolution, che rispetto alla versione standard ha maggiori opzioni di utilizzo, come ad esempio la possibilità di ricevere l’accredito della pensione o dello stipendio o effettuare la domiciliazione delle bollette. Questo perché la Evolution ha un Iban e funziona quindi come un vero e proprio conto corrente.

Il libretto postale è invece quel documento che certifica e testimonia il deposito di denaro sul libretto di risparmio, così come altre movimentazioni (prelievi, versamenti, interessi, etc.). Il libretto postale è nominativo e può essere di 3 tipi: ordinario, smart o dedicato ai minori. Questo libretto possiede un Iban e su di esso può essere accreditata la pensione o lo stipendio, ma solo se erogato da un dipendente pubblico.

Trasferire denaro da Postepay al libretto postale: si può?

Si può trasferire denaro dalla carta Postepay al libretto postale? No, non si può, perché come abbiamo spiegato sopra il libretto postale ha delle limitazioni (come anche la carta) e un passaggio di denaro dalla carta al libretto non risulta possibile: possibile è invece il trasferimento di denaro da un conto corrente al libretto postale, a patto che il titolare del conto e del libretto sia lo stesso. Ovviamente è possibile prelevare soldi dalla carta Postepay e depositare le somme sul libretto: il processo non è automatico, ma è l’unico modo per trasferire denaro dalla carta al libretto.

