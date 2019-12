Condividi su

Conto corrente: come trasferire i soldi sulla carta di credito, la guida

Il titolare di un conto corrente detiene anche una carta di credito, che però risulta momentaneamente priva di liquidi. È possibile ricaricare tale carta tramite il proprio conto corrente, vale a dire fare un vero e proprio trasferimento di denaro dal conto alla carta di credito? Vediamo se si può fare e in caso qual è la procedura da seguire.

Conto corrente: prelievo con carta di credito

Come ben sapete la carta di credito è una carta di pagamento collegata con il conto corrente di cui è titolari. A differenza del Bancomat, tuttavia, il prelievo di liquidi non è immediato, ma avviene in un periodo successivo. Sostanzialmente, grazie alla carta di credito sarà possibile fare acquisti tramite versamento che sarà poi contabilizzato nel mese successivo. Il pagamento tramite carta di credito è inoltre un metodo tracciabile ed è molto utile anche per gli acquisti online: tale carta si può usare anche per prelevare denaro presso gli ATM, come solitamente si fa con il bancomat.

La carta di credito e l’estensione del plafond

Approfondendo il discorso sulla carta di credito, è altresì noto che per ogni mese è fissato un limite di operatività, nel senso che non si può spendere più di un tot, generalmente prestabilito con la banca stessa. Ci si può dunque trovare a corto di soldi, ma a fronte di spese urgenti si può comunque richiedere alla banca (possibile in tempi anticipati) un’estensione del plafond, motivando le ragioni di questa richiesta. Naturalmente anche l’estensione del plafond ha dei limiti, ma per saperne di più occorre parlarne con il proprio bancario di fiducia.

Trasferire denaro dal conto corrente alla carta di credito: si può fare?

Resta poi l’altra opzione, che è oggetto di questo articolo: si può trasferire denaro dal conto corrente alla carta di credito? Questa domanda ha senso se la carta di credito è associata a un altro conto: per la carta di credito collegata al conto corrente, infatti, le alternative sono quelle che abbiamo citato in precedenza (attendere la fine del mese e quindi il termine della limitazione, oppure richiedere l’estensione del plafond). Se invece la carta a secco è subordinata a un altro conto, si può optare per il trasferimento di denaro? La soluzione è possibile solo se la carta possiede un Iban, ovvero quel codice a 27 cifre che include anche l’identificativo del conto corrente. Tuttavia una carta con Iban non può certamente essere definita una carta di credito.

Come funzionano i rimborsi sulla carta di credito

Alla luce di quanto esposto, sembra evidente che non sia possibile trasferire denaro dal conto corrente alla carta di credito e che quest’ultima sia utile solo per sostenere delle spese e quindi effettuare gli acquisti. L’unico denaro che può essere versato sulla carta è quello relativo ai rimborsi: il caso più comune è quando si effettua un acquisto online, ma si riceve merce difettosa e quindi si opta per il diritto di recesso. In tale eventualità i soldi spesi per la merce difettosa saranno restituiti e il rimborso avverrà direttamente sul saldo della carta.

