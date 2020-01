Carnevale 2020: data, quando inizia e quando finisce. Le info

Condividi su

L’Epifania tutte le feste le porta via: e in effetti, dopo la scorpacciata di festività natalizie, dal 7 gennaio in poi non c’è più nessuna festività, bisognerà attendere Pasqua, che quest’anno cade il 12 aprile. In mezzo, tuttavia, c’è il Carnevale e subito dopo la Befana in molti ci siamo chiesti: ma quando inizia e quando finisce Carnevale 2020? Quando cade martedì grasso? Andiamo quindi a scoprire come si calcola il periodo di Carnevale e quali sono le date di inizio e fine previste per quest’anno.

Carnevale è la festa delle maschere, dell’allegria e del puro divertimento. Ci sono poi dei Carnevale molti famosi nel mondo, come quello di Rio de Janeiro in Brasile, mentre nel nostro Paese va obbligatoriamente citato una festa che per storia, scenografia e atmosfera non ha eguali nel mondo: ovviamente stiamo parlando del Carnevale di Venezia. Senza però togliere nulla al Carnevale di Viareggio, altrettanto famoso anche all’estero. Altri due appuntamenti imperdibili per chi ama questa festa è il Carnevale di Acireale e il Carnevale di Ivrea.

Sotto l’aspetto religioso il Carnevale è un periodo preparatorio alla Quaresima, nel quale si rinuncia alla carne durante i giorni feriali e ha inizio circa 70 giorni prima di Pasqua, nella cosiddetta Domenica di Settuagesima, tant’è che il periodo di Carnevale è anche definito Tempo di Settuagesima. L’inizio del Carnevale 2020 è dunque ufficialmente sancito per domenica 9 febbraio. La data della fine di Carnevale 2020 è invece stabilita per martedì 25 febbraio, quando cadrà per l’appunto martedì grasso: di conseguenza, saranno da ricordare anche giovedì grasso (il 20 febbraio) e sabato grasso (il 22 febbraio). Mercoledì 26 febbraio corrisponderà al Mercoledì delle Ceneri (clicca su questo articolo per saperne di più), che aprirà di fatto il periodo di Quaresima.

