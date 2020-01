L’album Fortuna di Emma Marrone, dopo poco più di due mesi ha ricevuto la certificazione Disco d’Oro per le oltre 25.000 copie vendute in Italia.

Condividi su

Emma Marrone disco d’oro: titolo album e ultime curiosità

Emma Marrone disco d’oro: titolo album e dettagli

Emma Marrone aveva debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI Italia con il suo nuovo album Fortuna. Raramente un titolo è stato così azzeccato: infatti il settimo lavoro della cantante salentina ha recentemente raggiunto e superato le 25.000 copie vendute.

Fortuna, Disco d’Oro dopo due mesi dall’uscita

Con l’album Fortuna, Emma Marrone torna a dominare la classifica, sei anni dopo l’ultima volta che la cantautrice di origini salentine aveva conseguito questo risultato, con Schiena. Il nuovo disco segna anche la sua rinascita, dopo essersi ormai lasciata alle spalle i recenti problemi di salute. Fortuna ha raggiunto volumi di vendita tali da meritare una prestigiosa certificazione, il Disco d’Oro. Difatti è stato premiato dal pubblico, con oltre 25.000 dischi piazzati fino ad ora. Parere più che positivo è stato dato anche agli elementi di novità presenti nel disco, che simboleggiano la sua volontà di lanciarsi in nuovi percorsi e sonorità inedite.

Questo risultato, arrivato a poco più di due mesi dall’uscita del disco, avvenuta il 25 Ottobre 2019, conferma Emma Marrone come una delle cantautrici di maggior successo degli ultimi anni. La cantante ha voluto condividere con i fan la gioia per il Disco d’Oro con un post sul suo account Instagram: “Va bene va bene va bene così. Va bene così! Grazie a tutti! Una partenza stupenda❤️. #fortuna #oro”.

Il brano Fortuna, di Emma Marrone

Emma Marrone: il tour e altre buone notizie

È già stato programmato il prossimo tour, che avrà inizio in una data significativa per Emma Marrone: quella del 25 Maggio 2020, nella quale compirà 36 anni. Emma approfitterà dell’occasione per condividere, all’Arena di Verona, i festeggiamenti per il compleanno con il suo pubblico. Ma l’intero tour sarà un’occasione per celebrare un altro traguardo importante: i suoi primi 10 anni di carriera.

La breve ma folgorante carriera di Emma

Correva l’anno 2010, infatti, quando l’esordiente cantante si faceva conoscere con A Me Piace Così. Quest’anno inoltre dovrebbe segnare il suo ritorno nella trasmissione che l’ha lanciata: Amici di Maria De Filippi, che l’ha vista vincitrice della nona edizione. Il suo ruolo non sarà più quello di concorrente, ma di Vocal Coach. Le indiscrezioni dicono che dovrebbe ricoprire questo ruolo in coppia con Elisa. L’anno da poco cominciato vedrà anche il suo esordio sul grande schermo, diretta da Gabriele Muccino in Gli Anni Più Belli. Ma Emma Marrone ha anche un motivo più importante per cui essere felice, quello di avere definitivamente vinto la sua battaglia contro il tumore. In un post Instagram scrive: “Ho ricevuto una bella notizia! I miei capelli sono sempre più lunghi. Due ottimi motivi per brindare!”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]