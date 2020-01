Condividi su

Classifica film e serie tv Netflix 2019: ecco quelli più visti in assoluto

Il primo mese del 2020 giunge quasi al termine con la classifica dei film e delle serie più viste su Netflix: la piattaforma l’ha resa nota pubblicandola sui profili social. Quali sono i titoli che hanno registrato il maggior numero di ascolti? Vediamoli insieme.

Le serie più viste in Italia

In testa alla classifica film Netflix del 2019 rimane indiscussa la “Casa di Carta”, giunta ormai alla sua terza stagione. In coda subito dopo, rimane tra i più cliccati “Stranger Things”, anch’esso alla sua terza stagione. Le avventure degli amici – eroi alle prese con il mondo del “sottosopra”, continuano ad appassionare milioni di ascoltatori: è una storia che narra di amicizia, sacrifici, famiglia e delle più grandi paure dell’essere umano, il tutto in un perfetto stile vintage.

Le due serie più popolari sono affiancate da “Sex Education”, telefilm tema adolescenza: un ragazzo sempre invaso dal lavoro della madre, terapista sessuale e scrittrice di fama nazionale, comincia a smerciare a scuola le sue conoscenze acquisite nel corso degli anni, che saranno in grado di aiutare i compagni e gli amici.

Tra le altre serie più seguite di Netflix la nuovissima “The Witcher”, “Suburra” e la terza stagione di 13 Reasons Why.

Classifica film Netflix più visti

Il podio è composto da “6 Underground”, seguito da “The Irish Man” e “Murder Mistery”. Il primo è un action movie firmato Micheal Bay: la trama si articola atrraverso le avventure di sei miliardiari che si fingono morti, per portare avanti in libertà assoluta delle missioni per portare la giustizia sconfiggendo i criminali e garantendo un mondo sicuro. “The Irishman” è uno dei titoli del momento, adattamento cinematografico del saggio di Charles Brandt. La regia di Scorsese per un nuovo film gangster, interpretato da Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel.

A seguire, tra gli altri titoli vantano di essere inclusi tra i più cliccati El Camino, il film di Breaking Bad, “The Perfect Date”,”Non è romantico”.

La classifica dei film documentari

Il genere serie-documentario sembra essere in ascesa: sono state particolarmente apprezzate “Il nostro pianeta”, prima importante produzione di Netflix in ambito del documentario naturalistico; “Gli ultimi Zar“, per tutti gli appassionati di “Anastasia” e non solo, una storia sulla vita e la caduta della famiglia Romanov e infine “Travis Scott: Look Mom I Can Fly”, storia dell’ascesa di Travis Scott a rapper tra i più famosi e apprezzati negli Stati Uniti.

