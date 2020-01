Condividi su

Poveri ma ricchissimi: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Poveri ma ricchissimi potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2017, in onda stasera 13 gennaio 2020 dalle 21.21 su Canale 5, è stata diretta da Fausto Brizzi, regista, sceneggiatore e scrittore noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Notte prima degli esami, Ex, Maschi contro femmine, Pazze di me, Modalità aereo e Se mi vuoi bene.

L’esilarante lungometraggio, prodotto da Wildside e Warner Bros. Entertainment Italia, ha potuto contare sulle musiche dei TheGiornalisti, la fotografia di Marcello Montarsi mentre il montaggio è stato affidato a Luciana Pandolfelli. Il film inoltre è il sequel di Poveri ma ricchi del 2016 e al botteghino nel nostro Paese ha incassato 6,1 milioni di euro nelle prime quattro settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

Poveri ma ricchissimi: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Tornano gli eccentrici e scoppiettanti Tucci di Torresecca che versano in gravi condizioni economiche. Incredibilmente Kevi è riuscito a mettere da parte i risparmi di famiglia e quindi i protagonisti non sono poveri ma ricchissimi. Felici di poter vivere di nuovo nel lusso devono però decidere cosa farne dei soldi e come spenderne il meno possibile. In particolare le tasse da pagare sono altissime, cosa del tutto inconcepibile per i nuovi benestanti.

Dopo tante proposte poco convincenti, Tamara ha un’idea rivoluzionaria: far diventare la propria città uno stato indipendente così da non dover versare nessun tipo di contributo. Contro ogni aspettativa, il bizzarro piano funziona e Danilo diventa Principe e Marcello Presidente del Consiglio. Cosa combineranno questa volta i Tucci?

Il cast del film

In Poveri ma ricchissimi Christian De Sica interpreta Danilo Tucci mentre Enrico Brignano è Marcello. Lodovica Comello veste i panni di Valentina, Lucia Ocone quelli di Loredana Bertocchi e Federica Lucaferri è Tamara Tucci.

Hanno partecipato al film Nicolò De Devitiis, Anna Mazzamauro nel ruolo di Nonna Nicoletta, Giulio Bartolomei in quello di Kevi Tucci e Ubaldo Pantani che è Gustavo. Paolo Rossi recita la parte di Libero, Massimo Ciavarro quella di Rudy e Dario Cassini è il Presidente del Consiglio. Infine Giobbe Covatta è Don Genesio, Tess Masazza interpreta Chloe e Roberta Lanfranchi è la giornalista radio.

