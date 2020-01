Condividi su

Marco Polo: anticipazioni documentario al cinema. Quando esce

L’attesa è quasi finita, a breve approderà sul grande schermo Marco Polo. Il documentario, in programmazione nelle sale dal 16 gennaio 2020, è stato diretto da Duccio Chiarini, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come The Guest, Settembre, Short Skin, Hit the Road, Nonna, Lo zio, Fine stagione e Troppo caldo per birillo.

L’emozionante lungometraggio, prodotto da La Régle Du Jeu e distribuito da Fondazione Culturale Niels Stensen, ha potuto contare montaggio di Erika Manoni e la fotografia di David Becheri e Debora Vrizzi. Inoltre il film è stato presentato ad Alice nelle Città durante la Festa del Cinema di Roma. Ma qual è la sinossi di Marco Polo?

Come già detto in apertura di articolo, la pellicola di Duccio Chiarini sarà in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 16 gennaio 2020. A dispetto di quanto si potrebbe immaginare, Marco Polo non è una lungometraggio sulla vita del famoso viaggiatore, scrittore e mercante veneziano ma è il nome dell’Istituto Tecnico per il Turismo sito in un’area verde nel rione Isolotto, fuori Firenze. Il documentario racconta le vicende dei tantissimi studenti che affollano le classi con la loro energia e quegli occhi pieni di forza e voglia di scoprire dei teenager.

Ben centocinquanta professori seguono i ragazzi nel loro percorso di formazione culturale e di crescita personale impartendo lezioni e cercando di stimolare l’interesse dei giovani presi dalle gioie e le difficoltà di questo periodo così pieno di emozioni e ostacoli. Un viaggio tra i banchi del Marco Polo, dove l’integrazione, la conoscenza e l’impegno sociale rappresentano i pilastri di un’educazione volta a formare gli adulti del domani attraverso un continuo e costante confronto.

