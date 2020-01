Condividi su

Incidente metro Napoli oggi 14 gennaio 2020: feriti e cause scontro

Questa mattina c’è stato un incidente ferroviario sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli: un treno con passeggeri a bordo si è scontrato con un mezzo vuoto. Lo scontro è avvenuto attorno alle ore 7 tra la stazione di Colli Aminei e quella di Piscinola, poco dopo la fermata della prima stazione. Ovviamente c’è stata molta paura tra i passeggeri e ci sono stati anche diversi feriti, alcuni dei quali portati in ospedale. Intanto si cerca di capire quali siano state le cause scatenanti dell’impatto: tra quelle al vaglio delle indagini spicca anche l’errore umano.

Incidente metro Napoli 14 giugno 2020: feriti

Sono in tutto 13 i feriti dell’incidente metro Napoli di questa mattina, martedì 14 gennaio 2020. Nel conteggio totale dei feriti ci sarebbero 3 macchinisti e 10 passeggeri e 5 persone sono state portate in ospedale per ulteriori accertamenti sui danni riportati e sulle condizioni generali di salute. Tra questi spicca un macchinista in codice rosso che ha riportato un trauma toracico, e un altro macchinista con trauma cervicale. Due passeggeri invece sono stati ricoverati per una contusione e un trauma della mano, mentre un terzo ha riportato una sospetta lesione ossea all’arto inferiore. Altri soccorsi, prontamente intervenuti, sono intervenuti sul posto per le condizioni meno gravi.

Incidente metro Napoli 14 giugno 2020: le cause dello scontro

Sono diverse le ipotesi in corso relative alle cause che hanno scatenato l’impatto sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Ancora da valutare le ipotesi di reato, mentre si cercano di individuare le responsabilità (e i responsabili) dell’accaduto: per ora si va dalla distrazione a un guasto del sistema di sicurezza. Tutto ciò sarà sotto il controllo dei pm di Napoli, che utilizzeranno le apposite telecamere di sorveglianza presenti a bordo dei treni e lungo la linea ferroviaria.

In ogni caso, stando elle prime ricostruzioni, il mancato rispetto dello stop del treno che si immetteva nel binario 1 è l’ipotesi che sta prendendo sempre più quota.

Incidente metro Napoli: le conseguenze sul traffico cittadino

Determinanti le ripercussioni anche sul traffico cittadino: la tratta della metro da Garibaldi a Piscinola non è più operativa ed è stato già attivato un servizio di trasporto di emergenza da parte dell’Azienda Napoletana Mobilità con le navette sostitutive e il potenziamento delle linee più significative. Stando alle prime indiscrezioni, mentre ancora si cerca di scoprire la fonte delle responsabilità, lo stop alla circolazione ferroviaria della linea metropolitana potrebbe durare alcuni mesi, con una ripresa graduale di alcune tratte. Lo riporta Fanpage, ma su questo si attendono ulteriori conferme che arriveranno solo una volta che saranno chiariti i fatti.

