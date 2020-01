Condividi su

Ragazza morta a Roma nella Metro A: cos’è successo

Ennesima vittima della metropolitana: morta a Roma una ragazza di appena quindici anni, rimasta uccisa sui binari della stazione di Ponte Lungo. L’incidente è avvenuto stamattina 7 gennaio, alle ore 11.00: il 118 non ha potuto che confermare il decesso, avvenuto sul colpo.

Per dare luogo ai soccorsi è stato interrotto il servizio treni nella tratta Termini – Anagnina, coperto dalle navette sostitutive.

Ipotesi di suicidio

Le dinamiche di questo accadimento devono ancora essere studiate e confermate. Le prime testimonianze provengono dagli passeggeri che, sotto shock, hanno assistito all’incidente: sembra che la ragazza si sia gettata sui binari al passaggio del convoglio in corsa, in direzione Battistini. La procura di Roma ha tuttavia dato inizio alle indagini, non escludendo alcuna pista alternativa.

Le ipotesi di un suicidio dovranno essere attentamente approfondite: la ragazza era uscita di casa regolarmente, come tutte le mattine, per recarsi a scuola e non sembra esserci alcuna motivazione, quantomeno apparente, scatenante il gesto.

Ragazza morta a Roma: quante volte è già accaduto

Il bilancio annuale di vittime che perdono la vita per il passaggio della metropolitana, è disastroso. A Maggio del 2019, alla stazione Lepanto, un’altra donna ha perso la vita nello stesso modo. La mancanza di barriere di sicurezza per le metro A e B (di cui invece è provvista la metro C) resta ancora un nodo molto problematico per l’amministrazione pubblica: si conferma uno stato di pericolo costante per l’incolumità di milioni di passeggeri che quotidianamente fanno utilizzo dei mezzi pubblici nella capitale.