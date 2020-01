Condividi su

Andrea Lelli, nuovo album: chi è l’artista e discografia

L’anno appena trascorso ha rappresentato, per Andrea Lelli, cantautore trentino, un percorso di approfondimento dell’attività autoriale, grazie agli studi presso la Bottega degli Autori. Voci & Canzoni, istituzione connessa al Festival di Ghedi, nel bresciano. Un’attività che porterà il giovane artista a diversificare il suo impegno, scrivendo testi anche per altri cantanti.

Gli studi alla Bottega degli Autori e il primo premio

I suoi studi presso l’accademia di formazione lombarda resteranno sempre come una delle esperienze più importanti per Andrea Lelli. Innanzitutto, è stato uno dei soli 15 artisti selezionati per frequentare la Bottega, scelto da una label importante come la Warner Chappell. Poi, ha avuto la possibilità di comporre testi sotto la supervisione attenta di Guido Calvetti, autore di canzoni e produttore, con esperienze al Festival di Sanremo, a X-Factor e in Rai. Infine, ma non meno rilevante, gli è stato conferito lo scorso 14 Dicembre, alla fine dei corsi, il premio per il miglior brano, Bagaglio a Mano, nato dalla sua collaborazione con Irene Venturi e Michele Savino.

Andrea Lelli, Noi Due, contenuto in Pindaricamente

L’entusiasmo di Andrea Lelli

Dalla voce di Andrea Lelli traspare tutto l’entusiasmo per l’avventura appena trascorsa: “Quella alla Bottega degli Autori è stata una splendida esperienza, durante la quale ho potuto anche incontrare, durante le sessioni di scrittura, cantautori importanti che mi hanno dato molti spunti, tra tutti Marco Masini ed il Cile, senza dimenticare Diego Calvetti, che ci ha seguiti con grande attenzione, costringendoci a non accontentarci e spingendoci a tirare fuori il meglio da noi stessi”. Andrea Lelli si è poi soffermato sul premio vinto: “È stata una grande soddisfazione, che ho diviso con Irene Venturi e Michele Savino, con i quali o scritto questa canzone. La speranza ora è che Bagaglio a Mano finisca nel repertorio di uno dei big della canzone italiana, in particolare lo immagino interpretato da una voce femminile, cui la Warner lo ha proposto”.

Il nuovo album arriverà in primavera

Un 2019 ricco di impegni, ma anche di soddisfazioni, quindi, per Andrea Lelli. Ma cosa gli riserva il 2020? Il cantautore sta dando i tocchi finali al suo nuovo album, che dovrebbe essere pubblicato in primavera, presso lo studio SanLucaSound di Bologna. Ancora non è stato reso noto il titolo: si sa comunque che sarà composto da undici brani: dieci saranno inediti; l’undicesimo sarà Sopra E Sotto Il Ponte. Mario Cagol declamerà quest’ultimo pezzo, di cui è autore lo stesso Andrea Lelli, che trae ispirazione dai tragici eventi dell’Agosto 2018, legati al crollo del Ponte Morandi a Genova. L’album di prossima uscita sarà il secondo per l’artista trentino. Nel 2016 aveva infatti fatto uscire Pindaricamente, distribuito da ET TEAM/Aerostella, che constava di dieci inediti.

