Anastasio, nuovo album: quando esce, titolo e canzoni

Il 7 Febbraio 2020 sarà disponibile per i fan il nuovo album di Anastasio, che avrà per titolo Atto Zero. Si tratta dell’esordio del rapper campano, che tra i suoi successi vanta la vittoria alla dodicesima edizione di X Factor. Per ingannare l’attesa del suo pubblico, è uscito il singolo che dà il nome al disco.

Le parole di Anastasio su album e copertina

Il 2020 sarà un anno importante per Marco Anastasio. Dopo la partecipazione al 70° Festival di Sanremo, il 7 Febbraio sarà la volta del nuovo album, Atto Zero, suo debutto con un disco completo di inediti. Per quel che riguarda il Festival, il rapper di Meta presenterà il brano Rosso di Rabbia. Non sarà il suo debutto all’Ariston, poiché l’anno scorso, invitato dagli organizzatori, aveva cantato Correre. Atto Zero, invece, arriva dopo il grande successo dell’EP La Fine del Mondo, diventato Disco d’Oro. Anastasio ha comunicato l’arrivo del nuovo album con un post sui suoi account: “È tanto che aspetto di fare uscire quest’album, mi scervello, ossessionato dalla sfida impossibile di dire qualcosa. Ora che ci siamo io fibrillo, non vedo l’ora…” Di Atto Zero conosciamo già l’artwork, che mostra l’artista nel momento in cui viene colpito da un pugno. Una copertina che ricorda moltissimo quella dell’iconica copertina di Vulgar Display of Power dei Pantera.

fonte: copertina album pantera vulgar display of power

Fonte: artwork album di Anastasio, Atto zero

Ecco la spiegazione che ne dà l’interessato: “Ci ho nascosto una trama cervellotica, il profilo e l’evoluzione del personaggio che mi ha tolto il sonno negli ultimi due anni”.

Il video di Anno Zero, ultimo singolo di Anastasio

Il testo di Atto Zero e il suo significato

Atto Zero, primo disco in carriera per Anastasio, sarà pubblicato il 7 Febbraio 2020. A precederlo, finora, due singoli: il primo, che risale a Novembre 2019, è stato Il Fattaccio del Vicolo del Moro, che trae spunto da un dialogo interiore del poeta di inizio XX Secolo Americo Giuliani, Il Fattaccio. Il nuovo, di recente pubblicazione si chiama invece come l’album, Atto Zero. Questo il testo:



Amo quell’attimo prima dell’atto

quando il pilota già vede l’impatto

il fantino sbalzato ha mollato le redini

l’allievo si è ribellato e il maestro

ha finito il suo lavoro

“Giovane uomo vai, sorprendimi”

l’atleta tende i tendini

il terrorista pregusta le quaranta vergini

sa che le merita finita la predica

ha già deciso, la notte è gelida

Ma domani click, boom, a like, bam,

morte all’America

la folla è incredula, i led, i riflettori

il pianto dei peccatori

lo schianto dei tuoi valori, i motori in panne

“Mamma guarda Notre Dame è in fiamme”

Notre Dame è in fiamme

Notre Dame è in fiamme

Notre Dame è in fiamme

ed è bella come non è stata mai

è bella come non è stata mai

muore il simbolo le idee resistono

chi piange un simbolo è un idolatra

chi piange il bello che guardi meglio, è uno spettacolo

il fumo che avvolge il pinnacolo

l’evento al di fuori del calcolo

l’arte è viva, seppure per poco

dal fumo e dal fuoco si affaccia l’oracolo

l’arte è atto unico, ora e subito

e se la credi ferma nei musei sei uno stupido

ce ne é di più nel sacchetto dell’umido

ce ne é di più nel sacchetto dell’umido

che almeno è vivo, si evolve, è unico

Anastasio, atto zero

Anastasio



Il testo, molto profondo, è rappresentativo della concezione artistica del cantante. Le opere d’arte devono essere percepite come qualcosa di vivo, con cui rapportarsi costantemente e costantemente oggetto di evoluzione. Ridurle nelle loro sedi istituzionali è, per lui, come farle morire. Notre Dame è in fiamme ed è bella come non è stata mai, è un verso significativo che spiega perfettamente il pensiero di Anastasio.

I prossimi concerti: le date di Roma e Milano

Nessun disco è ormai pubblicato senza che sia stato pianificato anche un tour di supporto e Atto Zero, il nuovo progetto discografico di Anastasio non fa eccezione. Al momento si conoscono due appuntamenti fissati per il mese di Marzo: il 13 a Roma, Spazio Rossellini; il 31, invece, sarà di scena al Fabrique di Milano. Il rapper è reduce dall’impegnativa tournée che lo ha visto, l’anno scorso, esibirsi in tutta Italia.

