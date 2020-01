Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: Lega e Pd, il distacco scende a 9 punti

Si riduce il distacco tra Lega e Partito Democratico a quasi dieci giorni dall’appuntamento elettorale in Emilia Romagna e Calabria. A sostenerlo è l’istituto Ixè nei suoi sondaggi elettorali per Cartabianca. L’istituto guidato da Roberto Weber registra un ulteriore calo per il Carroccio che perde mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione e scende al 29%. La distanza con il Pd si riduce quindi a nove punti. I dem rimangono stabili al 20% mentre il Movimento 5 Stelle brucia già il rimbalzo positivo ottenuto all’inizio dell’anno. I pentastellati, sempre più divisi (ieri l’addio di Bugani all’associazione Rousseau di cui era socio insieme Davide Casaleggio, a Enrica Sabatini e Pietro Dettori), calano dello 0,2 al 15,9%. Italia Viva dopo mesi di appannamento, torna al segno più e incassa lo 0,6 salendo al 4,2%. Anche la Sinistra respira e balza al 3,6% (+0,6).

Per quanto riguarda il centrodestra, i sondaggi elettorali Ixè segnalano Fratelli d’Italia in crescita continua (ora sfiora l’11%) mentre Forza Italia flette dello 0,3 a 7%. Sotto il 3% le altre forze politiche da +Europa (2,5%), Europa Verde (1,6%), Azione (1%) e Cambiamo (0,8%). Gli astenuti e gli indecisi sono dati al 35,8%.

La classifica di gradimento dei politici vede al primo posto il premier Conte che però subisce un calo di un punto (39%) forse a causa dell’affaire libico gestito male. La leader di Fdi si conferma al secondo posto crescendo di un punto al 34% mentre Salvini rimane stabile al 32%. In calo i due principali capi politici della maggioranza giallo rossa: Zingaretti scende al 24% e Di Maio al 20%. Cala di un punto al 39% la fiducia nel governo.

I sondaggi elettorali di Ixè dedicano, per la seconda volta di fila, un focus sul Movimento 5 Stelle. Settimana scorsa, Luigi Di Maio ha dovuto smentire le notizie che parlavano di sue dimissioni imminenti da capo politico: “Non sono stanco del Movimento ma delle pugnalate” ha detto il leader Cinque Stelle. Le tensioni però rimangono. E così non stupiscono più di tanto i dati riscontrati dai sondaggi elettorali di Ixè: per il 54% degli italiani il Movimento subirà una scissione. Di diverso avviso la maggioranza dell’elettorato grillino (63%) secondo cui il Movimento rimarrà unito. Il 56% degli intervistati è infine sicuro che le divisioni interne tra i Cinque Stelle, porteranno il Movimento ad avere sempre meno consensi in futuro.

