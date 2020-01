Condividi su

The 1975: nuovo album, singolo e quando esce. Le canzoni

Il nuovo album dei The 1975, Notes On A Conditional Form, ha avuto fin qui una vita travagliata. Previsto per Maggio 2019, sembra invece che arriverà il 24 Aprile 2020, con quasi 12 mesi di ritardo. Lo ha annunciato il vocalist e chitarrista della band, Matty Healy.

The 1975: Le ragioni del ritardo

I fan dei The 1975 stanno aspettando il nuovo album, Notes On A Conditional Form, dallo scorso Maggio. Dovranno ancora pazientare, ma se non altro sembra che l’attesa stia per finire. Il leader della band albionica, Matty Healy, ha infatti dichiarato che “Il disco uscirà il 24 di Aprile, penso. Scusate se sarà una seccatura”. Anche se quel “penso” potrebbe non essere molto rassicurante per chi aspetta, sembra che si sia davvero in dirittura d’arrivo. Ma perché tanto ritardo? La ragione sarebbe da ricercarsi nei suoni di Notes On A Conditional Form, che avrebbero messo a dura prova i tecnici incaricati di trasporli sulla versione in vinile del disco. I The 1975 sapranno farsi perdonare: è infatti ufficiale che la versione definitiva del loro progetto discografico conterrà quattro pezzi in più rispetto a quelli previsti originariamente. Una di queste, Me & You Together, costituirà il nuovo singolo della band e sarà ascoltabile a breve.

The 1975 - Frail State Of Mind

Greta Thunberg ospite d’onore sul nuovo album

Con il nuovo singolo, salgono a quattro le anticipazioni di Notes On A Conditional Form: sono già stati resi noti People, The 1975 e Frail State Of Mind, ma i The 1975 hanno già fatto sapere che ce ne saranno degli altri e più precisamente tre, con cadenza mensile a Febbraio, Marzo e Aprile: quest’ultimo precederà di poco la pubblicazione dell’intero disco. Un disco che si preannuncia particolarmente corposo con 21 tracce. In più ci sarà, come al solito per il gruppo britannico, un’introduzione strumentale, ma questa volta con un’ospite d’eccezione: Greta Thunberg, Persona dell’Anno per la rivista Time e paladina della protezione ambientale.

Anche i The 1975 scoprono così di avere una green conscience e affidano alla ragazza svedese il compito di lanciare un messaggio che risvegli le coscienze e spinga gli ascoltatori a prendersi maggior cura del pianeta sul quale viviamo. Il messaggio finale di Greta, “Ora è il tempo della disobbedienza civile. Ora è tempo di ribellarsi” va inteso come un monito su quanto ormai la situazione sia compromessa, al punto da dover ricorrere a misure estreme per cambiare le cose.

Notes On A Conditional Form è il quinto album in studio per la band, che ha esordito nel 2013 con The 1975. Il precedente album Brief Inquiry into Online Relationships è unanimemente riconosciuto come un album di eccezionale valore. I fan sperano che, dopo una lunga attesa, anche questo in uscita il 24 aprile si riveli all’altezza.

