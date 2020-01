Condividi su

L’amica geniale: trama, cast e anticipazioni puntata stasera 15 gennaio

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna delle grandi emozioni con L’amica geniale. L’amata serie televisiva, diretta da Saverio Costanzo e tratta dalla serie di romanzi scritti dalla misteriosa Elena Ferrante, approda alla sua puntata dopo l’esordio della settimana scorsa.

In attesa del nuovo capitolo, torna la fiction di successo che racconta le avventure di Elena Greco e Raffaella Cerullo, due bambine diverse nel temperamento e carattere ma unite da un grande affetto e la passione per lo studio. Ma cos’ha in serbo per noi L’amica geniale?

L’amica geniale: trama e anticipazioni puntata stasera 15 gennaio 2020

L’appuntamento con L’amica geniale è fissato per oggi 15 gennaio 2020 alle 21.20 su Rai 2. Nel primo episodio, intitolato Le metamorfosi, i Solara, dopo la morte di Don Achille Carracci, assumono il controllo del rione. Intanto Elena sta sperimentando tutti i cambiamenti fisici che l’adolescenza scatena senza poterne però parlare con la sua compagna di avventure.

Lila è sempre impegnata nel calzaturificio del padre ed è determinata a fare qualsiasi sacrificio da quando ha realizzato che l’unico modo per sfuggire ad un mondo violento e prevaricatore è lavorare. La ragazza però riesce comunque ad aiutare Elena nello studio che diventa la prima della classe. Un evento però mette in ombra i successi scolastici della giovanissima alunna.

La seconda puntata de L’amica geniale si concluderà con La smarginatura. Nonostante la dedizione e l’impegno che mette nel fare le cose, Elena si rende conto che Lila è sempre un passo avanti a lei. La ragazza infatti pur non frequentando più la scuola dimostra grande perspicacia e oltretutto oramai la sua bellezza è sbocciata facendo perdere la testa a tutti gli adolescenti del rione. In particolare Marcello Solara, figlio di don Silvio, corteggia la giovane donna che però lo rifiuta con decisione.

Nel frattempo Lila viene invitata alla festa di capodanno organizzata da Stefano Carracci e felice sogna di passare il 31 dicembre in allegria. Purtroppo però durante la serata la ragazza viene coinvolta in un brutto episodio. Infine Elena si fidanza con Gino ma il suo cuore batte ancora per Nino Sarratore.

Il cast della serie televisiva

In L’amica geniale Elisa Del Genio interpreta Elena Greco (bambina) e Ludovica Nasti è Raffaella Cerullo (bambina). Gaia Girace veste i panni di Raffaella Cerullo, Margherita Mazzucco quelli di Elena Greco e Anna Rita Vitolo è Immacolata Greco. Luca Gallone ricopre il ruolo di Vittorio Greco, Imma Villa quello di Manuela Solara e Antonio Milo è Silvio Solara.

Hanno partecipato al film anche Alessio Gallo nella parte di Michele Solara, Valentina Acca in quella di Nunzia Cerullo e Antonio Buonanno che è Fernando Cerullo. Inoltre Dora Romano indossa le vesti della Maestra Oliviero, Antonio Pennarella quelli Don Achille Carracci e Nunzia Schiano è Nella Incardo.

