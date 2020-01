Condividi su

Libreria Paravia Torino chiude: ecco il post di addio ai clienti

Libreria Paravia Torino, luogo storico del capoluogo piemontese e della cultura, ma anche seconda libreria più antica d’Italia (la prima è la Libreria Bozzi di Genova). Sta facendo molto rumore perché chiude e ha detto addio ai clienti. Nel mondo di Amazon, dove i libri si acquistano a prezzo scontato e arrivano direttamente a casa, nessuno si reca più nelle librerie. The Bookshop, a Wigtown, in Scozia, ha appeso perfino un Kindle rotto tra le sue mura per far sapere come la pensa su Amazon e sugli ebook (nonché sugli eReader ovviamente), ma grazie a un libro di successo il suo fondatore, Shaun Bythell può proseguire a far vivere quello che ormai è diventato un luogo di culto. Lo stesso non può dirsi per la libreria Paravia di Torino, che chiude ufficialmente i battenti.

Libreria Paravia Torino chiude: la lettera di addio ai clienti

“Vogliamo augurarvi un sereno 2020” si legge nel messaggio di addio che le due proprietarie, Sonia e Nadia, hanno rivolto ai propri clienti. “La foto che abbiamo postato il 28 dicembre ritrae il volto sorridente dei nostri ULTIMI clienti del 2019, ma, e siamo qui ad annunciarlo, anche della storia della NOSTRA LIBRERIA”. Una passione professionale ereditata dal padre in cui sono state investite tutte le energie per proseguire l’avventura nel miglior modo possibile. Seguono quindi i ringraziamenti ai clienti che hanno dimostrato stima e affetto in tutti questi anni, ma soprattutto negli ultimi giorni.

“Grazie a tutti coloro che non sono passati ultimamente da queste parti, ma che negli anni ci hanno scelte e sostenute. Grazie a Elio e ADASI per averci permesso di lavorare con il gestionale scritto da nostro ppadre. Grazie a tutti gli AGENTI con i quali, oltre a un rapporto professionale, abbiamo creato e vissuto un sincero legame di amicizia. Scusateci per le giornate NO!!!”. Un ringraziamento va anche ai distributori e agli editori “che ci hanno dato fiducia e che hanno dato più valore alla nostra parola che a una fideiussione bancaria! Grazie PAOLA! La tua passione per i libri ci ha spinto a fare cose alle quali avremmo rinunciato per stanchezza. Sei diventata un’amica. Grazie a tutti gli AUTORI che hanno accettato il nostro invito e che hanno partecipato con entusiasmo agli incontri in libreria”.

Un altro ringraziamento va a EMILIANO “per tutti i libri che hai comprato! Ma non solo! Con te abbiamo concluso in bellezza e con il sorriso sulle labbra giornate a volte faticose! Sei rimasto orfano di libreria, ma resterà la nostra amicizia! Grazie ai nostri MARIGI e ai nostri FIGLI che spesso hanno dovuto rinunciare alla nostra presenza”. Infine, l’ultimo ringraziamento è per la mamma, “che ci ha sostenuto moralmente ed economicamente aspettando silenziosamente che trovassimo la forza di dire basta”.

D’ora in avanti il telefono sarà staccato: qualsiasi comunicazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo, [email protected].

