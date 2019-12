Condividi su

Aumento stipendio Amazon 2020: importo dipendenti in busta paga

A partire da gennaio 2020 i dipendenti di Amazon riceveranno un aumento di stipendio. La decisione è stata presa dalla società anche per l’Italia, dopo gli aumenti degli importi applicati alle buste paga dei dipendenti di Regno Unito e Stati Uniti. Chi sarà assunto nel nuovo anno partirà da una paga base ammontante a 1.540 lordi (un aumento di 100 euro rispetto ai precedenti 1.440). Chi lavora già in azienda, invece, riceverà un aumento in busta paga in base all’anzianità di servizio (si parte da 80 euro lordi in più per chi lavora in azienda da 2 anni).

Aumento stipendio Amazon 2020: nuove assunzioni in arrivo?

Tali aumenti saranno poi integrati negli incrementi dei CCNL di settore (quello della logistica e del commercio scadrà a fine anno), ma in attesa di questi arriveranno prima gli aumenti del colosso dell’e-commerce. Per la country manager di Amazon Italia e Spagna, Mariangela Marseglia, l’aumento dello stipendio è determinate per incentivare “i collaboratori più motivati e capaci”, perché “chi è in gamba va premiato”. La Marseglia ha poi elencato i vantaggi che ha portato Amazon all’Italia, soprattutto sul fronte occupazionale. “Avevamo preventivato di fare mille assunzioni quest’anno, ma alla fine siamo arrivati a 1.400, con un aumento dei dipendenti quest’anno che è stato del 25%”.

Assunzioni dicembre 2019: posti e requisiti, ecco come fare domanda

Aumento stipendio Amazon: nuove aperture siti nel 2020

Nel 2020 saranno anche aperti due nuovi depositi di smistamento nel nostro Paese: uno a Bitonto, in provincia di Bari, l’altro a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Previste dunque nuove assunzioni, che saranno distribuite in tutti i siti italiani, con diverse posizioni che saranno aperte in merito a figure professionali specifiche. Le aperture del 2020 si aggiungono a quelle già operate nel 2019, dove è stato aperto un nuovo centro di distribuzione a Torrazza Piemonte e 5 nuovi depositi di smistamento a Verona, Roma (Settecamini), Fiume Veneto (Pordenone), Arzano (Napoli) e Santarcangelo (Rimini).

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]