Condividi su

Assunzioni dicembre 2019: posti e requisiti, ecco come fare domanda

Dicembre 2019 è spesso un mese in cui trovare lavoro (seppur saltuario) risulta facile, perché i negozi hanno bisogno di personale che riescano a coprire la carenza di personale e a soddisfare la crescente domanda sotto le festività natalizie. Capiterà dunque sovente di imbattersi in diversi cartelli affissi alle vetrine dei negozi dove si annuncia che si cerca questa o quell’altra figura professionale. Navigando invece sul web è possibile avere ulteriori informazioni su eventuali assunzioni previste nel mese e sulle posizioni aperte disponibili. Ecco le principali novità sul tema e dove è possibile candidarsi.

Assunzioni dicembre 2019: Ministero dei Beni Culturali

Sono diverse le figure professionali ricercate presso enti collegati al Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo. Nel nord Italia, ad esempio, a Cremona c’è un bando di concorso comunale finalizzato al reclutamento di un istruttore direttivo per il comparto cultura, musei e city branding. Nel comune di Sanremo, invece, si cerca un conservatore museale e un dirigente per il settore della promozione di eventi e beni culturali e patrimonio artistico. Le scadenze per candidarsi a queste ultime due offerte di lavoro sono rispettivamente quelle del 16 e del 27 dicembre. Offerta interessante quella relativa alla Reggia di Caserta, dove si ricerca uno specialista giuridico-amministrativo. Domanda da presentare entro il 15 dicembre 2019. Infine, il campus Unisa di Salerno ha pubblicato un bando di concorso finalizzato al reclutamento di un ricercatore in storia dell’arte: il bando ha come scadenza il prossimo 22 dicembre.

Assunzioni dicembre 2019 Asl Lazio

Passiamo ora al comparto sanitario, e più nello specifico a quello delle Asl del Lazio, tramite concorso aggregato dove capofila è l’Asl di Latina. Le figure ricercate (assistente amministrativo categoria C) saranno così ripartite:

17 posti : Asl Latina (5 Forze Armate, 5 personale interno, 7 non riservati);

: Asl Latina (5 Forze Armate, 5 personale interno, 7 non riservati); 5 posti : Asl Frosinone (1 Forze Armate, 3 personale interno, 1 non riservato);

: Asl Frosinone (1 Forze Armate, 3 personale interno, 1 non riservato); 10 posti : Asl Viterbo (3 Forze Armate, 7 posti non riservati);

: Asl Viterbo (3 Forze Armate, 7 posti non riservati); 38 posti: Asl Roma (11 Forze Armate, 27 posti non riservati).

L’offerta prevede l’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per partecipare c’è tempo fino al 26 dicembre 2019.

Concorso Aci 2019-2020: requisiti e posti a tempo indeterminato

Assunzioni Ferrovie dello Stato

Continua la campagna assunzioni da parte di Ferrovie dello Stato. Trenitalia ha intenzione di assumere 400 nuove unità entro il 31 dicembre 2019: la ricerca è valida su tutto il territorio nazionale e le figure ricercate riguardano il personale di bordo, addetti alla manutenzione, agenti di vendita e addetti all’assistenza.

Assunzioni Ibm dicembre 2019

Anche Ibm è alla continua ricerca di figure professionali da inserire nelle proprie sedi. La ricerca è in continuo aggiornamento, così come i profili professionali richiesti. Per scoprirli tutti, e in particolare le posizioni attualmente disponibili, vi invitiamo a cliccare su questa pagina.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]