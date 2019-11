Condividi su

Assunzioni Ferrovie dello Stato 2019-2020: 400 posti, i requisiti richiesti

Ferrovie dello Stato assumerà diverse persone entro la fine dell’anno. Nel 2019, fino a questo momento, sono state assunte circa 1.750, che arriveranno a oltre 2.000 entro dicembre. Tutto rientra nel piano assunzioni quinquennale, che prevede ben 15 mila reclutamenti. Per la fine del 2019, invece, saranno 400 i posti disponibili, come riporta la Fit-Cisl.

Assunzioni Ferrovie dello Stato 2019-2020: i posti disponibili

Entrando più nel dettaglio, si parla di 293 persone assunte che saranno impiegate sui treni. I restanti posti saranno invece ripartiti tra 66 addetti alla manutenzione dei mezzi e 41 persone che saranno impiegate nel settore commerciale, vendita e assistenza.

I requisiti

I requisiti richiesti? Bisognerà essere in possesso del diploma di scuola superiore per alcuni ruoli, mentre per altri sarà richiesta la laurea in discipline economiche. Le sedi di lavoro sono differenti e sparse nel Paese: più nello specifico si cerca per le città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Verona e Trieste.

Assunzioni novembre 2019: le offerte di lavoro del mese

Ferrovie dello Stato assume: ecco dove

Tra le ricerche in corso spiccano anche addetti alla manutenzione e circolazione dei treni RFI, un Capo reparto armamento a Genova, uno specialista della manutenzione per Roma e uno Specialista delle Operazioni per le città di Roma, Milano e Napoli. In quest’ultimo caso tra i requisiti richiesti spicca il possesso della laurea in ingegneria gestionale.

Concorsi pubblici 2020: fino a 500 mila assunzioni, i requisiti

Come inviare la propria candidatura

Per inoltrare la propria candidatura e sperare di essere assunti occorrerà recarsi sul sito web delle Ferrovie dello Stato alla pagina Lavora con Noi. In questa sezione sono presenti infatti tutte le posizioni aperte disponibili e sarà possibile inviare la propria candidatura per il ruolo ricercato direttamente online compilando un apposito modulo. Tutto questo andrà fatto entro la fine del mese di novembre, mentre a dicembre sono previste nuove assunzioni per il personale di bordo e di terra.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]