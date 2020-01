Condividi su

Transformers 4: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Azione, fantascienza e scene ad alta tensione, queste le caratteristiche di Transformers 4 – L’era dell’estinzione. La pellicola del 2014, in onda stasera 15 gennaio 2020 dalle 21.20 su Italia 1, è stato diretto da Michael Bay, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Bad Boys, Armageddon- Giudizio finale, Pearl Harbor e 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi.

L’appassionante lungometraggio, prodotto da Paramount Pictures e sceneggiato da Ehren Kruger, rappresenta il quarto capitolo della saga per il grande schermo dedicata ai Transformers ed ha potuto contare sulle musiche di Steve Jablonsky e la fotografia di Amir M. Mokri. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 8,6 milioni di euro nelle prime cinque settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi!

Transformers 4: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Cinque anni sono trascorsi dalla violenta battaglia di Chicago in cui si sono scontrare le due fazioni extraterrestri degli Autobot e Decepticon. Il terribile combattimento ha causato la morte di tantissime persone e quasi raso al suolo la città. Proprio la scia di sangue che hanno lasciato alle loro spalle i Transformers ha portato gli umani a considerarli una minaccia per la propria specie a tal punto da volerli eliminare tutti.

Per portare a termine la missione la CIA mette a punto delle nuove tecnologie e parte alla ricerca degli ultimi robot rimasti sul pianeta. Persino Optimus Prime è costretto a nascondersi fino a quando un brillante ma sfortunato inventore lo trova per puro caso.

Il cast del film

In Transformers 4 Mark Wahlberg interpreta Cade Yeager mentre Nicola Peltz è Tessa Yeager. Jack Reynor veste i panni di Shane Dyson, Stanley Tucci quelli di Joshua Joyce e Kelsey Grammer è Harold Attinger.

Hanno partecipato al film anche Sophia Myles nella parte di Darcy Tyril, T. J. Miller quella di Lucas Flannery e Titus Welliver è James Savoy. Li Bingbing ricopre il ruolo di Su Yueming, Glenn Keogh è Arctic Site Foreperson e James Bachman è Gill Wembley.

