Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 15 gennaio

Divertimento, gossip, litigi e inaspettate rivelazioni, queste le caratteristiche principali del Grande Fratello Vip 2020. L’amato reality show, in onda stasera 15 gennaio dalle 21.20 su Canale 5, approda al suo terzo appuntamento con un bagaglio d’ascolti soddisfacente e tante novità che faranno impazzire il pubblico a casa!

Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà il giornalista e scrittore Alfonso Signorini accompagnato dalla coppia di opinionisti formata dal cantante Pupo e l’agente di calcio Wanda Nara. Ma cos’ha in serbo per noi questa volta il programma?

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 15 gennaio

Scontri, confessioni, momenti di commozione e di grande divertimento sono il pane quotidiano del Grande Fratello Vip 2020. Nelle due precedenti puntate a tenere con il fiato sospeso i telespettatori è stata la storia di Pago, concorrente del reality show che recentemente è tornato single. Dopo anni d’amore, il cantante sardo questa estate assieme alla compagna Serena Enardu ha partecipato a Temptation Island, trasmissione in cui le coppie in crisi mettono alla prova il proprio rapporto, e durante il programma la donna lo ha lasciato. La ex partner però ha cambiato idea e chiesto la possibilità di entrare nella casa ma il pubblico ha scelto di non concederle una seconda chance.

Stasera al Grande Fratello Vip 2020 ha verrà trattato il caso di Salvo Veneziano. Il concorrente è stato squalificato a causa di alcune controverse dichiarazioni fatte nei confronti delle donne e in particolare di Elisa De Panicis. Oggi l’uomo sarà ospite della trasmissione e fornirà la propria versione con la speranza di far tacere le polemiche che sono scoppiate nelle ultime ore. A questo punto però non è chiaro se ci sarà o meno una nuova eliminazione dato che un partecipante ha già abbandonato il reality show. Ma i roventi argomenti di discussione non finiscono qui. Antonio Zequila infatti ha imprecato cosa che potrebbe avere delle conseguenze importanti per quanto riguarda il percorso dell’attore all’interno del programma. Tutto questo e molte altro tra poche ore al Grande Fratello Vip 2020.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]