I WhiteFang, band originaria della provincia di Oristano, in Sardegan, ha fatto uscire in questi giorni un singolo e si prepara per il nuovo album.

WhiteFang: nuovo album in uscita, le anticipazioni dei pezzi

Luca Cadeddu, musicista originario di Bauladu, centro in provincia di Oristano, in Sardegna, è l’artefice della nascita di una nuova band, i WhiteFang. Dopo poco più di un anno di intenso lavoro e di ricerca, si sono fatti conoscere con un singolo e sono ora pronti al grande passo dell’esordio sulla lunga distanza.

WhiteFang: una band nata da poco che punta sulla fusione tra indie rock e folk isolano

Nella seconda metà del 2018, Luca Cadeddu, chitarrista dei Defiance, alternative rock band proveniente dalla Sardegna, fondata nel 2012 e con due album all’attivo, decide di mettere insieme un nuovo gruppo, i WhiteFang. L’intento è ambizioso: mettere insieme il meglio del blues e dell’indie rock e unirlo alla tradizione folk isolana, che vanta un ricco patrimonio culturale.

Trovata una formazione affidabile, i WhiteFang cominciano a lavorare al progetto di un album che li lanci tra i progetti di punta della Sardegna.

Il malinconico singolo Longing

Il primo disco è fondamentale per una band. È il suo primo passo, una sorta di carta d’identità che mostra al pubblico la personalità e le capacità dei musicisti che la compongono.

Per l’album di esordio dei WhiteFang, Luca Cadeddu non ha lasciato nulla al caso, a cominciare da singolo, Longing, disponibile dal 13 Gennaio. “È uno degli ultimi brani che ho scritto per l’album.il rapporto con le parole mi è sempre piaciuto moltissimo, quindi è un aspetto che ho cercato di curare al meglio”, sono le sue parole. Il singolo ha come tema portante il sentimento malinconico che si prova quando ci si rende conto che una relazione è giunta ormai al suo atto finale. Da Longing è stato tratto anche un video, autore Martino Dessì. Ambientato presso uno specchio d’acqua a metà strada tra Cabras e San Giovanni di Sinis, si nota il profondo rapporto tra Luca e i suoi luoghi d’origine, uno degli elementi dai quali trae maggiori spunti per i suoi WhiteFang.

WhiteFang - Longing

Come sarà Into The Woods, le parole di Luca Cadeddu

L’album d’esordio dei WhiteFang, intitolato Into The Woods, sarà pubblicato a breve. È Luca Cadeddu ad anticipare lo stile e le tematiche del suo nuovo lavoro. “Sarà sulla stessa falsariga di Longing. Inizialmente è nato per essere un album in acustico, in un successivo momento mi sono accorto che ci sarebbero stati bene anche altri elementi come il synth e la batteria”. I musicisti impegnati sul disco, oltre al fondatore, che si occupa di voce e chitarra, sono Vito Cauli alla batteria e Fabrizio Sanna impegnato al synth. I White Fang hanno alle spalle una intensa attività live, che nell’anno passato li ha visti suonare in importanti festival nella loro isola, come l’Ananti de sa Ziminera, a Bauladu, in Aprile, l’Alter Day Fest in Luglio e l’Herry Chrismass lo scorso 25 Dicembre.

