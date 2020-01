Condividi su

Moby: nuovo album in uscita, data e canzoni di All visible Objects

A due anni di distanza da Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt, Moby, uno degli esponenti di punta dell’electronic music, ha in programma la pubblicazione del suo nuovo All Visible Objects, in vendita dal prossimo 6 Marzo. Un ritorno alla musica per l’artista americano, che ultimamente si era dedicato a ben altro.

Moby: cristiano, vegano e animalista

Richard Melville Hall, in arte Moby, ha la capacità di far parlare di sé. Se non a causa della musica, per le sue convinzioni: da sempre cristiano e vegano, nei due anni trascorsi da Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt, ha occupato le pagine dei magazine musicali a causa degli enormi tatuaggi a supporto della causa vegana e animalista che ama sfoggiare, come quelli sulle braccia con scritto Animal Rights e quello, Vegan For Life, sul collo, a proposito del quale ha detto: “Sono vegano da quasi 32 anni, quindi questo tatuaggio è un po’ una scommessa sicura”. L’artista da sempre si dichiara cristiano, vegano e a favore dei diritti degli animali. Tornando alla musica, Moby, oltre a fissare la data di uscita di All Visible Objects, il 6 Marzo 2020, ha anche pubblicato un estratto dell’album, il singolo Power Is Taken, che ospita il batterista D.H. Peligro, cha vanta un’antica militanza nei Dead Kennedys (quasi a voler ricordare a tutti le origini punk di Moby).

Moby - Power Is Taken ft. D.H. Peligro (Official Video)

I proventi del disco in beneficenza

Per All Visible Objects, sedicesimo album (diciottesimo contando anche i due con i Voodoo Child) di una carriera iniziata nel 1992 con il disco Moby, sono stati utilizzati gli EastWest Studios di Hollywood, in California, celebri per essere stati scelti da Beach Boys, David Bowie e Frank Sinatra. Il nuovo album è disponibile in pre-order e la tracklist è già stata resa nota:

01. Morningside

02. My Only Love

03. Refuge

04. One Last Time

05. Power Is Taken

06. Rise Up In Love

07. Forever

08. Too Much Change

09. Separation

10. Tecie

11. All Visible Objects Album Only

Moby ha manifestato l’intenzione di devolvere tutti i proventi del disco in favore di enti che si occupano della protezione dell’ambiente e degli animali, tra cui Rainforest Action Network, The Humane League, Brighter Green, Extinction Rebellion e Mercy For Animals. Una iniziativa che gli fa onore e una dimostrazione concreta che il musicista newyorkese non si è accostato a certe tematiche per moda o per accreditarsi presso certi ambienti oggi “di tendenza”, ma per intima convinzione. Si possono condividere o meno le scelte di Moby, ma sono da apprezzare la sua coerenza e la sua sincerità.

