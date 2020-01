Condividi su

Calendario presentazione F1 2020: Ferrari, Mercedes e le altre. Tutte le date

Calendario presentazione F1 2020: cominciano a essere diffuse le date delle presentazioni delle nuove monoposto. La prossima stagione di Formula Uno comincerà tra circa due mesi: sarà più lunga (finirà il 29 novembre) e corposa del solito, infatti, sono ben 22 le gare in calendario. Ritorna l’Olanda e per la prima volta si correrà in Vietnam.

Calendario presentazione F1: data, luogo, scuderia

Non tutte le scuderie hanno comunicato data e luogo della presentazione della propria monoposto per la stagione 2020. La Ferrari che ha fissato l’importante appuntamento per l’11 febbraio a Maranello; il giorno dopo sarà il turno della Renault a Parigi. Il 13 febbraio tocca alla McLaren da Woking, nel Regno Unito e, quindi, per San Valentino, si terrà la presentazione delle nuove Alpha Tauri, la ex Toro Rosso. Nei prossimi giorni saranno svelate le vetture per il 2020 di Racing Point, Alfa Romeo, Haas, Williams e, soprattutto, di Red Bull e Mercedes.

Test di Barcellona e calendario gare

Una volta terminata la fase delle presentazioni si proseguirà con i consueti test sul circuito di Barcellona dal 19 al 21 febbraio e poi dal 26 al 28 febbraio. I semafori si accenderanno per la prima volta meno di un mese dopo, il 15 marzo, per il Gp di Australia. Seguiranno i Gran premi asiatici di Bahrain, Vietnam e Cina prima di tornare in Europa sui circuiti di Paesi Bassi, Spagna e Monaco. La Formula 1, quindi, si sposterà in Azerbaijan prima di approdare in Canada. Successivamente si tornerà sul suolo europeo con i Gp di Francia, Austria, Regno Unito, Ungheria, Belgio e Italia. Dopo Singapore, si correrà in Russia, Giappone, Stati Uniti, Messico, Brasile prima di chiudere la stagione sul circuito di Abu Dhabi negli Emirati Arabi.

