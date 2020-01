Condividi su

Sondaggi politici Ipsos: uccisione Soleimani sbagliata per maggioranza italiani

La decisione della Casa Bianca di eliminare il generale iraniano Soleimani è stato un grave errore da parte del governo americano. A sostenerlo è più un italiano su due nei sondaggi politici Ipsos per il Corriere della Sera, pubblicati l’11 gennaio. Secondo il 49% la mossa di Trump potrebbe innescare una guerra dalle conseguenze imprevedibili. Il 27% ritiene l’azione americana “comprensibile ma eccessiva per i rischi di destabilizzare ulteriormente un’area già molto instabile”. Solo l’8% si scheira al fianco degli Usa definendo l’uccisione di Soleimani una “giusta reazione da parte del governo americano per bloccare un possibile conflitto che avrebbe potuto estendersi rapidamente”. A ritenere grave l’intervento a stelle strisce è è la gran parte dell’elettorato Pd, M5S ma anche Lega e resto del centrodestra.

La situazione in Medio Oriente è infuocata. In questo scenario, il rischio di una guerra tra gli Usa e l’Iran non viene esclusa dagli analisti. I sondaggi politici Ipsos hanno chiesto agli intervistati una loro opinione in merito e come dovrebbe comportarsi il governo italiano in questo frangente. La maggioranza intravede i rischi di una guerra tra i due Paese: le ricette per affrontarla sono però diverse. Il 43% vorrebbe che l’Italia rimanesse neutrale, il 10% che criticasse apertamente l’atteggiamento americano e il 6% che si schierasse al fianco degli Usa

La decisione di eliminare Soleimani era stata anticipata telefonicamente da Trump a quasi tutte le principali cancellerie europee, tranne l’Italia che è compunque presente in Iraq con un suo contingente militare. Questa scortesia istituzionale è stata presa a pretesto dall’opposizione di centrodestra per attaccare il governo giallo rosso, accusandolo di aver relegato l’Italia ad un ruolo secondario nello scacchiere internazionale e di aver lasciato la Libia nelle mani di Turchia e Russia. Ma di chi è la colpa di questa situazione? I sondaggi politici Ipsos hanno girato la domanda agli italiani: per il 41% lo scarso peso internazionale dell’Italia è frutto soprattutto di errori commessi dagli ultimi governi. Per il 25% è dovuto alla maggior forza degli altri che sono intervenuti in Libia negli ultimi anni. Il 34, forse per la materia un po’ complessa, preferisce non esprimersi.

