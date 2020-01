Condividi su

Il Cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 17 gennaio 2020

Allegria, buonumore e tanto divertimento, queste le caratteristiche principali de Il Cantante Mascherato. Lo spassoso programma d’intrattenimento, in onda stasera 16 gennaio 2020 dalle 21.30 su Rai 1, approda al suo secondo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero straordinario.

Torna quindi anche questo venerdì il talent game show, adattamento italiano del format di successo sudcoreano The Masked Singer, in cui personaggi noti del mondo dello spettacolo si esibiscono senza rivelare la propria identità. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi Il Cantante Mascherato!

È tutto pronto per Il Cantante Mascherato che la settimana scorsa ha conquistato i telespettatori. Al timone della trasmissione ci sarà la simpaticissima e brillante Milly Carlucci che presenterà i concorrenti e guiderà il pubblico tra gli indizi sui misteriosi artisti in gara. Gli artisti, resi irriconoscibili da sfarzosi abiti di scena che non lasciano intravedere nulla, si metteranno in gioco con emozionanti performance musicali. A valutare le esibizioni e tentare di indovinare l’identità dei partecipanti ci penserà il pubblico tramite televoto e la squadra di esperti in studio, composta da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

Otto sono i travestimenti scelti per la trasmissione: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, il Pavone e l’Unicorno. Dietro quest’ultimo si celava Orietta Berti che nella precedente puntata è stata eliminata e come da regolamento ha mostrato il proprio volto. Stasera il Cantante Mascherato che otterrà più voti sul profilo Instagram dello show e quelli selezionati dalla giuria accederanno direttamente alla tappa successiva mentre gli altri due si sfideranno in un duello il cui esito verrà decretato solo dal televoto. Tutto questo e molte altre sorprese e ospiti tra poche ore su Rai 1.

