Catania-Potenza, match valido per la 22a giornata della Serie C girone C 2019/2020, si disputerà domenica 19 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Angelo Massimino

Condividi su

Catania-Potenza: probabili formazioni, quote e pronostico

Catania-Potenza, match valido per la 22a giornata della Serie C girone C 2019/2020, si disputerà domenica 19 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Angelo Massimino.

Le due formazioni si sfideranno in terra siciliana per quella che sarà una partita cruciale non solo per la classifica, ma anche per quello che riguarda il futuro degli etnei, al centro di numerose voci extra campo già da diverse settimane.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Catania-Potenza

CATANIA. Mister Lucarelli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto già nell’ultimo turno contro il Virtus Francavilla. Tesserato Curcio, probabilmente entrerà in campo a gara in corso. In porta Furlan, difesa composta da Silvestri, Calapai, Esposito, Rizzo. Mediana occupata da Pinto e Biondi, mentre il terzetto di trequartisti verrà formato da Dall’Oglio, Di Molfetta e Di Piazza alle spalle dell’unica punta Barisic.

POTENZA. Ospiti che si presentano all’appuntamento con il 4-4-2. Difenderà i pali Ioime, mentre in difesa sicuri del posto la coppia centrale Panico e Giosa. A centrocampo titolare il numero dieci Ricci, mentre la coppia d’attacco è formata da Murano e Ferri Marini.

Catania (4-2-3-1): Furlan; T.Silvestri, Calapai, Esposito, Rizzo; Pinto, Biondi; Dall’Oglio, Di Molfetta, Di Piazza; Barisic.

Potenza (4-4-2): Ioime; Viteritti, Panico, Giosa, Sales; Emerson, L.Silvestri, Dettori, Ricci; Murano, Ferri Marini.

Le quote del match

Padroni di casa che non stanno attraversando un gran periodo in campionato, complice i risultati altalenanti che si aggiungono alle numerose vicende fuori dal campo che vedono il Catania protagonista in negativo. Gli etnei si trovano in settima posizione con 29 punti, 29 gol fatti e 30 subiti. Negli ultimi cinque incontri hanno vinto due volte, pareggiato in altre due occasioni e hanno trovato pure una sconfitta.

Il Potenza si trova quarto in classifica con dieci punti in più rispetto agli avversari e hanno trovato il gol in 24 occasioni incassandone solamente 14. Nelle ultime cinque partite i leoni rossoblu hanno vinto tre volte e perso in due occasioni. L’ultima sconfitta è arrivata in casa contro la Ternana.

Secondo i bookmakers, i padroni di casa sono leggermente in vantaggio sugli ospiti per una vittoria finale. Di seguito le quote:

Vittoria Catania 2.35

Pareggio 3.25

Vittoria Potenza 2.85

Potrebbero andare in rete entrambe le squadre, senza però superare i due gol complessivi.

Il nostro pronostico è 1x+over 1.5. Se volete scommettere sul risultato finale, consigliamo il pareggio 1-1.

Dove vedere Catania-Potenza in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]