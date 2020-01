Condividi su

Premier League, Burnley-Leicester: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 19 gennaio alle ore 15:00, allo stadio Turf Moor di Burnley si giocherà Burnley-Leicester. Il match sarà valido per la 23esima giornata di Premier League.

Il Burnley attualmente occupa la sestultima piazza in classifica a 24 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Chelsea per 3-0. Non un buon momento per i Clarets, che arrivano da quattro sconfitte consecutive. Urge un cambio di passo immediato ma questo non è il match più semplice per farlo.

Il Leicester, è sceso in terza posizione in classifica con 45 punti a causa della sconfitta in casa contro lo Southampton per 1-2 pattuita la settimana scorsa. Ma la stagione delle Foxes resta ottima e al di sopra di ogni più rosea aspettativa: riusciranno a concludere la stagione nelle prime quattro?

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime nove partite fra le due compagini, gli ospiti hanno fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.

Il padroni di casa arrivano a Burnley-Leicester con la quarta peggior difesa (37 reti subite) e la peggior differenza reti (-13), mentre il Leicester gode della seconda miglior difesa (21 reti al passivo), del terzo miglior attacco (47 reti all’attivo) e della terza miglior differenza reti (+26).

L’arbitro sarà il signor Anthony Taylor, che sarà coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. Al VAR presenzieranno David Coote e l’assistente Nick Hopton.

Le probabili formazioni di Burnley-Leicester

BURNLEY (4-4-2): Nick Pope, J. Tarkowski, C. Taylor, Ben Mee, M. Lowton, Jack Cork, A. Westwood, Aaron Lennon, J. Hendrick, D. Mcneil, Chris Wood

Allenatore: Sean Dyche

LEICESTER (4-3-1-2): K. Schmeichel, Jonny Evans, Ben Chilwell, C. Soyuncu, R. Pereira, Dennis Praet, H. Choudhury, H. Barnes, J. Maddison, Ayoze Perez, Jamie Vardy

Allenatore: Brendan Rodgers

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Burnley-Leicester la vittoria dei padroni di casa è data a 4.26, il trionfo ospite a 1.8 e il pareggio a 3.71.

Si consiglia di giocare 2+Over 1.5.

