Il Signore degli Anelli, celebre romanzo dello scrittore britannico J. R. R. Tolkien, dopo la famosa trasposizione cinematografica di Peter Jackson diventerà una serie televisiva. Lo ha annunciato Amazon Prime Video che ha svelato il cast e confermato l’imminente inizio delle riprese in Nuova Zelanda.

Una grande occasione quindi per rispolverare l’amata saga letteraria che ha conquistato milioni di persone in attesa di scoprire se la fiction sarà all’altezza del libro e dell’adattamento per il grande schermo che vinse ben quattro Oscar. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Il Signore degli Anelli!

Il Signore degli Anelli: cast completo svelato, ecco chi sono i personaggi

Otto episodi comporranno la prima delle cinque stagioni de Il Signore degli Anelli. Non sarà facile eguagliare la pellicola di Peter Jackson ma Amazon no non ha badato a spese per il progetto versando ben duecentocinquanta milioni di dollari per l’accordo con gli eredi di Tolkien e assunto gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. Inoltre la sceneggiatura è stata affidata ad un gruppo di esperti che hanno già lavorato in fiction di forte richiamo tra i quali spicca il nome di Bryan Cogman che ha firmato alcuni episodi di Game of Thrones. Le riprese del telefilm inizieranno a febbraio 2020 mentre la regia delle prime due puntate sarà di J.A. Bayona, noto per le pellicole The Orphanage, The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte e Jurassic World – Il regno distrutto.

Recentemente Amazon Prime Video ha svelato i nomi degli attori che interpreteranno i personaggi principali ne Il Signore degli Anelli. Ecco Il cast della serie televisiva: Robert Aramayo, Morfydd Clark, Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Owain Arthur e Tom Budge. Inoltre reciteranno nella serie televisiva anche Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Sophia Nomvete, Tyroe Muhafidin ed Ema Horvath.

