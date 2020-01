Condividi su

Prossima giornata Serie A basket: calendario e orari giornata 19

Durante il weekend di sabato 18 e domenica 19 Gennaio si svolgerà la 19esima giornata del campionato italiano di Serie A di basket. Questa tappa sarà il secondo appuntamento del girone di ritorno e vedrà come match di punta, oltre che di importanza strategica, il derby lombardo tra Brescia e Olimpia Milano.

Prossima giornata Serie A basket: i quattro anticipi del Sabato

Il primo match che aprirà le danze di questa 19esima giornata, vedrà impegnati sul campo del PalaTrento, l’Aquila Basket Trento e la Pallacanestro Reggiana. Questo sarà il quindicesimo scontro tra le due squadre e le statistiche vedono in vantaggio il team casalingo, che ha trionfato 8 volte contro le 6 vittorie degli emiliani. La sfida inizierà alle ore 20.00 di sabato 18 Gennaio.



Quasi in contemporanea, alle ore 20.30 andranno in scena gli scontri Virtus Bologna-Pistoia e Treviso-Cremona. I ragazzi della Vanoli hanno riposato l’ultima giornata e ora cercano di ritrovare la vittoria contro un Treviso in pieno periodo di crisi.



I lagunari dell’Umana Reyer Venezia affronteranno, alle ore 20.45, la Fortitudo Bologna. I campioni in carica attualmente lottano per rimanere in zona playoff.

Le gare domenicali

Il calendario di Serie A di basket propone invece come primo appuntamento domenicale, all’ora dell’aperitivo, la sfida tra Varese e Trieste. Palla a due prevista per le ore 17.00, con i padroni di casa vogliosi di riscattarsi dopo la sconfitta incassata negli ultimi secondi dell’ultima giornata.



I pugliesi dell’Happy Casa Brindisi ospiteranno i capitolini della Virtus Roma. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.15 al PalaPentassuglia.



Alle ore 18.00 andrà in scena il match tra Pesaro e la Dinamo Sassari. I padroni di casa, che finalmente sono riusciti a rompere la maledizione e ottenere la prima vittoria stagionale la scorsa ultima giornata, sperano di bissare il successo e fermare la corazzata dei Giganti di Sardegna.



Ultimo, ma non certamente per importanza, lo scontro tra Brescia e l’Armani Milano. Durante questo incontro, le due squadre si contenderanno il terzo posto in classifica. I bookmakers vedono in leggero vantaggio per la vittoria finale i ragazzi di Coach Messina.



In questa giornata di Serie A, il turno di riposo spetta alla Pallacanestro Cantù.

