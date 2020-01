Condividi su

Galaxy Watch 2: quando esce e anticipazioni modello

Ne abbiamo parlato in un articolo precedente: gli smartwatch sono sempre di più richiesti dai consumatori. Questi accessori tecnologici possiamo considerarli un’autentica integrazione degli smartphone, comodi soprattutto per chi fa sport o lavora in perenne movimento in quanto facilitano le risposte a chiamate e messaggi, la gestione di calendario e promemoria oppure a tenere sott’occhio battiti cardiaci, passi e non solo.

Tra i tanti produttori di smartwatch troviamo anche ovviamente Samsung, che si prepara a lanciare sul mercato un nuovo modello nel prossimo futuro: stiamo parlando del Galaxy Watch 2, che di seguito andiamo a scoprire meglio.

Ecco come potrebbe essere il nuovo Galaxy Watch 2

Il produttore sudcoreano probabilmente ha già cominciato il suo sviluppo, con l’intento di riuscire a metterlo in vendita entro il corso di questo 2020. Si tratterà della nuova generazioni di Galaxy Watch, tra i più venduti attualmente nel settore smartwatch. Galaxy Club avrebbe scoperto un nuovo indossabile che viene identificato con il numero di serie SM-R840 – oltre ad un possibile secondo modello, l’SM-R850 – e dovrebbe rappresentare, appunto, il nuovo Galaxy Watch 2, il quale monterebbe al suo interno una batteria da 330 mah.

A dirla tutta non sono emersi ulteriori dettagli in merito alla questione e non si sa di preciso quando questo nuovo modello di casa Samsung possa essere presentato ufficialmente. Per qualcuno la sua data di rivelazione potrebbe non essere poi così tanto lontana, soprattutto alla luce del fatto che il prossimo mese di febbraio verranno presentati e successivamente messi in vendita i nuovi smartphone della serie S, ovvero S20 e S20 Ultra. È più probabile però che questo smartwatch possa essere lanciato nella seconda metà dell’anno e la mancanza di dettagli specifici spinge verso questa soluzione, facendo capire come la sua produzione sia solo nelle fasi embrionali.

