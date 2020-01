Non è la D’Urso, primo appuntamento dell’anno con il programma serale condotto dalla nota presentatrice, in onda questa sera su Canale 5

Condividi su

Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 19 gennaio 2020

Questa sera, domenica 19 gennaio su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Live Non è la D’Urso. La madrina Mediaset, Barbara D’urso, riconquista la prima serata domenicale, dopo che per lungo tempo il programma era andato in onda di lunedì sera.

Il primo appuntamento del 2020 vedrà al centro della scena numerosi ospiti che porteranno con loro discussioni su argomenti attuali e scottanti, che interessano in modo particolare l’opinione pubblica. Si inizierà, infatti, con il film Tolo Tolo, ultimo lavoro del comico pugliese Checco Zalone, proiezione che ha fatto parlare di sè fin dalle prime anticipazioni.

Transformers 5 – L’ultimo cavaliere: trama, cast e anticipazioni film in tv

Non è la D’Urso: ospiti in tv questa sera su Canale 5

Tra gli argomenti principali da cui la D’Urso forgerà le proprie prime serate ci saranno le questioni nate all’interno di reality show attuali quali il Grande Fratello Vip e La Pupa e Il Secchione e Viceversa.

I protagonisti del GF Vip saranno senza dubbio invitati a Live Non è la D’Urso, uno ad uno, non appena verranno nominati e usciranno definitivamente dalla casa. I concorrenti de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, dal canto loro, hanno fatto molto parlare di loro fin dal ritorno alla ribalta del vecchio programma in onda su Canale 5, un tempo condotto da Enrico Papi. Il format è rimasto pressoché invariato, ma non sono mancate le polemiche da parte di chi non apprezza questo genere di reality.

Non è la D’Urso: anticipazioni nuova edizione, questa sera prima puntata

Si continuerà di certo a discutere del caso di Eva Henger e sua figlia Mercedesz, che tanto ha fatto scalpore nel corso della scorsa edizione. Torneranno inoltre in trasmissione Paola Caruso e Lucas Peracchi.

Non mancheranno, infine, personaggi che non provengono dal mondo dello spettacolo, ma che accettano di buon grado l’invito da parte della Redazione di Live Non è la D’Urso per ottenere notorietà su larga scala. È stato questo il caso della giovanissima influencer Chiara Nasti, per giunta invitata per errore a prendere parte al programma perché scambiata per Chiara Biasi.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]