La pupa e il secchione e viceversa: cast, presentatori e concorrenti

Il nuovo anno si apre all’insegna dei grandi ritorni con La pupa e il secchione e viceversa. Il reality show, in onda stasera 7 gennaio 2020 dalle 21.25 su Canale 5, approda ad una nuova edizione a dieci anni di distanza dall’ultima condotta da Enrico Papi e Paola Barale.

È tutto pronto quindi per l’irriverente programma, versione italiana della trasmissione statunitense Beauty and the Geek, in cui vivranno sotto lo stesso tetto uomini e donne provenienti da mondi completamente diversi. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su La pupa e il secchione e viceversa!

La pupa e il secchione e viceversa: cast, ospiti, novità, presentatori e concorrenti

Si prospetta una stagione davvero interessante quella de La pupa e il secchione che prenderà il via stasera 7 gennaio 2020. Al timone della nuova edizione ci sarà Paolo Ruffini affiancato dall’energica e prorompente Francesca Cipriani. Il reality show quindi proporrà un esperimento sociale che mostrerà le dinamiche che si innescano tra persone appartenenti a mondi e modi di vivere completamente diversi ma costretti a vivere sotto lo stesso tetto di una sontuosa villa. Il format del programma è stato in parte cambiato: il racconto in studio sarà infatti sostituito da una narrazione che illustrerà direttamente cos’è accaduto tra i partecipanti.

Sei donne dal corpo mozzafiato e interessate all’aspetto fisico si impegneranno nell’apprendere nozioni e scoprire il piacere della conoscenza mentre altrettanti nerd proveranno a migliorare il proprio look. Inoltre tra le tante novità de La pupa e il secchione ci sarà anche la presenza dei viceversa, ovvero due uomini presentanti ma poco colti e due studiose. Ogni appuntamento poi potrà contare su ospiti speciali che con la loro simpatia arricchiranno ulteriormente il programma. Stasera giungeranno in studio il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone e la show girl Valeria Marini. Tra i concorrenti del reality ci saranno anche l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro, la professoressa di matematica Florencia Lourdes Genna e la filologa Maria Assunta Scalzi. Infine la puntata sarà disponibile anche su Mediaset Play e alle 20.50 prenderà il via un pre-show condotto da Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

