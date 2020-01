Diretta Juventus-Parma: streaming, tv, formazioni e risultato

Condividi su

Juventus-Parma è un match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno: fischio d’inizio previsto per le 20.45 di domenica 19 gennaio, “Allianz Stadium” di Torino.

La preview di Juventus-Parma

La Juventus, dopo la doppia batosta campionato-Supercoppa contro la Lazio, sembra aver trovato la formula giusta per esprimere al massimo il proprio potenziale e, non a caso, ha ritrovato la vetta della classifica superando l’Inter nell’ultimo turno. Terza vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia per la squadra di Sarri che, da ora in avanti, dovrà ingranare la marcia per tenere la testa della classifica e per prepararsi ai grandi impegni di Champions League.

Parma che arriva all'”Allianz Stadium” con nulla da perdere e tutto da guadagnare: settimo posto in classifica e +13 sulla zona retrocessione. La squadra emiliana, come già successo nello scorso campionato, ha giocato un girone d’andata eccellente e la sfida più difficile sarà quella di riconfermarsi, cosa che non riuscì a fare nello scorso girone di ritorno. Interessante il debutto di Kulusevski a Torino, di fronte ai suoi futuri tifosi bianconeri.

Le probabili formazioni di Juventus-Parma

Sarri orientato a lanciare tutti e 3 i big dal primo minuto: Ronaldo, Dybala e Higuain, fuori dunque Ramsey. In difesa scelte obbligate con Bonucci e De Ligt.

D’Aversa ha ritrovato entrambi i suoi centravanti ma ha perso di nuovo Gervinho per infortunio. Giocheranno insieme dal primo minuto anche Kucka e Kurtic, neo arrivato.

Juventua (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Kurtic.

Dove vedere il match tra bianconeri e ducali in diretta tv o streaming

Il match fra Juventus e Parma sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport, canale Sky Sport Serie A. Gli abbonati potranno inoltre usufruire del servizio in streaming di Sky go.

