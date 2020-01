Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni di stasera 20 gennaio 2020

Litigi, dispute, gossip e tanto divertimento, queste le caratteristiche del Grande Fratello Vip 2020. Lo spassoso reality show, in onda stasera 20 gennaio dalle 21.20 su Canale 5, approda al suo quinto appuntamento con sorprese, inaspettate rivelazioni ed esilaranti siparietti comici che innescano le dinamiche stesse del programma.

Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà Alfonso Signorini che, supportato dalla coppia di opinionisti formata dall’agente di calcio Wanda Nara e il cantante Pupo, guiderà il pubblico tra le schermaglie e nomination dei concorrenti. Ma cos’ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello Vip 2020 non finisce mai di stupire i telespettatori con confronti, ospiti e roventi polemiche. Stasera tornerà nella casa più amata d’Italia l’affascinate Valeria Marini, ex concorrente della prima prima edizione del programma. Come già noto agli amanti della cronaca rosa, la bellissima attrice romana ha un rapporto molto burrascoso con Rita Rusic in quanto entrambe hanno avuto una relazione con il produttore Vittorio Cecchi Gori. La showgirl inoltre potrà rivedere Ivan Gonzalez, modello spagnolo con il quale durante la sua precedente esperienza nel reality show aveva stretto un bel rapporto d’amicizia.

Ampio spazio poi verrà dedicato alla situazione sentimentale che sta vivendo Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. La fashion blogger infatti è stata al centro di uno scandalo che ha coinvolto il cantante milanese e Riccardo Scamarcio, amico di lunga data dell’artista e testimone di nozze di quest’ultimo. Dopo l’eliminazione di Elisa De Panicis e Sergio Volpe, tra poche ore poi scopriremo chi tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip. Tutto questo e molto altro dalle 21.20 su Canale 5.

