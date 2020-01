Condividi su

Bon Jovi 2020: quando esce il nuovo album: le anticipazioni

Agli inizi degli Anni 80, i Bon Jovi, formatisi proprio in quel periodo, furono tra i prime movers del cosiddetto Hair Metal, risposta a stelle e strisce – e molto più commerciale – alla New Wave of British Heavy Metal. Di certo non tra i più duri in quanto a sound, ma, proprio per questo, più appetibili per una vasta platea di ascoltatori, ma soprattutto per le radio, che all’epoca potevano letteralmente creare il successo o causare la rovina di una band.

Il nuovo album entro l’anno

Sono passati 37 anni da quel 1983 in cui John Francis Bongiovi, Jr. fondava la sua band, chiamandola con il nome d’arte che aveva scelto per se stesso, Bon Jovi. Da allora, hanno pubblicato 15 album, che li hanno portati sin qui a superare i 135 milioni di dischi venduti, e sono stati introdotti nella Rock And Roll Hall Of Fame. Assorbita con successo la defezione dello storico chitarrista Richie Sambora nel 2014, sostituito da Phil X proprio sul loro ultimo disco, This House Is Not For Sale del 2016, i Bon Jovi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il rocker italo-americano ha infatti annunciato l’uscita entro l’anno del nuovo album, Bon Jovi 2020, e il prossimo tour con un ospite d’eccezione.

Bon Jovi - You Give Love A Bad Name (Official Music Video)

Bon Jovi 2020: quel che si sa del nuovo album

Ancora non si sa alcunché di Bon Jovi 2020, il nuovo progetto discografico della rock band americana, a parte il fatto che, come si evince dal titolo, uscirà nel corso di quest’anno. Il frontman della band, a proposito del prossimo album, ha solo detto, parlando del titolo: “Il 2020 è anno di elezioni, quindi perché no?”. L’intento è quello di svelare il disco a poco a poco, per far sì che l’interesse dei fan resti alto e che l’attesa per i singoli che certamente arriveranno, li spingano, insieme all’album vero e proprio, al top delle classifiche. E poco importa che i Bon Jovi siano ormai sempre più il progetto personale del loro cantante e fondatore, uno dei motivi che spinsero Richie Sambora ad allontanarsi dalla band di cui faceva parte dal 1983: la formula ha funzionato, quindi si va avanti così.

Il tour con un ospite speciale

Se ancora nulla è sicuro circa Bon Jovi 2020, sono già state svelate le date del prossimo tour, che la band del New Jersey farà con un’altra vecchia gloria del rock nordamericano, il canadese Bryan Adams. Quest’ultimo dividerà il palco con i rocker statunitensi in occasione di 16 delle 18 date che si svilupperanno nei prossimi mesi di Giugno e Luglio. Di seguito le date:



10 Giugno -- Tacoma, WA -- Tacoma Dome

11 Giugno -- Portland, OR -- Moda Center

13 Giugno -- Sacramento, CA -- Golden 1 Centre

16 Giugno -- San Jose, CA -- Sap Center A San Jose

18 Giugno -- Los Angeles, CA -- Il Forum

20 Giugno -- Las Vegas, NV -- T-Mobile Arena

23 Giugno -- San Antonio, TX -- At& T Center

25 Giugno -- Dallas, TX -- American Airlines Center

26 Giugno -- Tulsa, OK -- Centro Bok

10 Luglio -- Toronto, ON -- Scotiabank Arena

14 Luglio -- Newark, NJ -- Prudential Center

16 Luglio -- Boston, MA -- Td Garden

19 Luglio -- Detroit, MI -- Little Caesars Arena

21 Luglio -- Chicago, IL -- United Center

23 Luglio -- St. Louis, MO -- Enterprise Center

25 Luglio -- Washington, DC -- Capital One Arena

27 Luglio -- New York, NY -- Madison Square Garden

28 Luglio -- New York, NY -- Madison Square Garden



Le uniche date senza Bryan Adams saranno quelle del 20 Giugno e del 10 Luglio. Il management della band ha annunciato che chi acquisterà un biglietto farà sua anche una copia di Bon Jovi 2020: una iniziativa simile a quella per il tour 2018/2019, che riguardava la ripubblicazione, con due nuovi brani, di This House Is Not For Sale. Fu una intuizione vincente: l’album si spinse in vetta alla classifica Billboard 200. I Bon Jovi vogliono di nuovo guardare tutti dall’alto.

