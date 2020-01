Condividi su

Dardust: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni

Dardust è uno dei personaggi di spicco dell’universo musicale italiano. Non solo musicista affermato, è famoso anche per avere apposto la sua firma su un’infinità di canzoni di successo e aver collaborato con grandi nomi della musica leggera del nostro Paese. Dal 17 gennaio è disponibile il terzo atto della sua carriera, dopo 7 e Birth.

Perché il titolo S.A.D. Storm And Drugs

S.A.D. Storm And Drugs. Questo il nome del terzo album di Dario Faini, in arte Dardust. Il nome non può che richiamare al movimento culturale nato in Germania nella seconda metà del XVIII secolo, lo Sturm Und Drang. Che spiegazione ne dà l’interessato? “Mi piaceva l’idea di essere un po’ irriverente e scorretto. La tempesta, sturm in tedesco, storm in inglese, rimane, perché mi apparteneva molto la sensazione di trovarmi in uno sconvolgimento personale e familiare, nel momento in cui ho scritto questi pezzi, non mediati dalla razionalità. Nello stesso momento mi sono sentito senza riparo dopo la fine di una storia e la perdita della casa di famiglia ad Ascoli Piceno per il terremoto. L’impeto, il drang, è diventato drugs, ma più legato a una dipendenza affettiva che non alle droghe vere e proprie, che non mi appartengono. Mi sono sentito un po’ Giovane Werther, un po’ Mark Renton, l’eroe negativo del film cult Trainspotting“.

In S.A.D. Storm And Drugs ci saranno 9 brani inediti:

Sublime

Prisma

Storm and Drugs R

Without You

Ruckenfigur

S.A.D.

Sturm I -- Fear

Sturm II -- Ecstasy

Beautiful Solitude

Il nuovo progetto discografico di Dardust, che ne ha tratto il singolo Sublime, sarà distribuito da Sony Music Masterworks / Artist First, sia come CD digipack, sia in versione digitale.

Dardust - Sublime

In partenza il tour in Italia ed Europa

Anche se Dardust non sarà fisicamente a Sanremo, ci sarà come autore e produttore: è infatti lui a firmare i brani Andromeda, scritto a quattro mani con Mahmood e portato in gara da Elodie, ed Eden, interpretato da Rancore. In veste di produttore ha curato Tsunami, brano degli Eugenio in Via Di Gioia, che concorrono tra le Nuove Proposte del Festival.

L’anno scorso ha conquistato la vittoria con Soldi, interpretato da Mahmood. E non si fermano qui gli impegni dell’eclettico artista ascolano: è infatti in partenza il 30 Gennaio da Berlino il suo nuovo tour, che toccherà gran parte del territorio europeo e di cui sono state confermate le seguenti date:

Giovedì 30 Gennaio – Berlino, Kesselhaus

Sabato 22 Febbraio – Bologna, Tpo

Giovedì 27 Febbraio – Roma, Spazio Rossellini

Giovedì 5 Marzo – Milano, Magazzini Generali

Venerdì 6 Marzo – Torino, Hiroshima Mon Amour

Venerdì 20 Marzo – Madrid, Sala Shoko

Martedì 31 Marzo – Bruxelles, Abclub

Mercoledì 1 Aprile – Parigi, Cafè de la Dans

Dardust ha dichiarato che il tour che sta per iniziare avrà “Un primo atto più intimista e teatrale, un secondo più colorato e vivace”.

Chi è Dardust, la “firma” di molti successi

Da quasi vent’anni Dardust è una presenza costante nella musica. Deve la sua fama a Fargetta, che nel 2003 collabora a The Night Crash facendolo conoscere tramite Radio Deejay. Come autore, il suo primo grande successo è Le Tue Parole di Irene Grandi. Da lì parte la sua carriera di paroliere, che annovera tra i suoi “clienti” nomi quali Francesco Renga, Alessandra Amoroso e Luca Carboni. Il punto più alto della sua carriera corrisponde all’anno 2017: 11 Dischi di Platino, come autore di Partiti Adesso di Giusy Ferrari, Pamplona di Fabri Fibra, Pezzo Di Me di Levante e Riccione dei Thegiornalisti. Anche il 2019 per Dardust è stato indimenticabile, con la sopracitata vittoria di Mahmood al 69° Festival di Sanremo, grazie a un suo pezzo, Soldi.

