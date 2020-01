Condividi su

Mahmood, nuovo album e tour: ecco le anticipazioni

Mahmood, vincitore un po’ a sorpresa del 69° Festival di Sanremo, quest’anno non sarà della partita. Questo però non vuol dire che non ci saranno novità per il cantante di Soldi, che dopo aver vinto, si è confermato come un artista di punta nel panorama della musica rap italiana.

Non sarà al Festival di Sanremo

Tra i 24 concorrenti del 70° Festival di Sanremo, quest’anno condotto da Amadeus, non ci sarà Mahmood. Il cantante italo-egiziano aveva vinto l’anno scorso con il brano Soldi. Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston, il suo brano aveva conosciuto un grande successo – è in classifica ancora adesso, ad un anno di distanza – facendo fare un’ottima figura all’Italia anche nell’Eurovision Song Contest. Ma anche se non potrà essere presente nella città ligure, a raccoglierne il testimone potrebbe essere Elodie: la cantante si presenterà a Sanremo con l’inedito Andromeda, di cui Mahmood è co-autore insieme a Dardust. Proprio la kermesse canora ha rappresentato per il rapper un punto di svolta nella carriera. Da artista di belle speranze a big affermato il cambiamento è stato repentino e il suo album, Gioventù Bruciata, ha raggiunto un successo lusinghiero.

Il brano vincitore a Sanremo, Soldi

Mahmood, nuovo album in arrivo

Recentemente, Mahmood, con un laconico post su Instagram, ha comunicato ai fan una decisione importante: “Sta arrivando un nuovo singolo. Sta arrivando un nuovo album. Sta arrivando un nuovo tour”. Il messaggio ha scatenato i fan, che non si aspettavano queste belle notizie. Di certo, per ora è troppo presto per lanciarsi in ipotesi riguardo al contenuto del prossimo lavoro o all’imminente singolo, ma in breve ne dovremmo sapere di più. L’artista ha saputo capitalizzare nel migliore dei modi la vittoria tra mille polemiche dell’anno scorso, ottenendo un notevole riscontro tra il pubblico, che ora aspetta con ansia di ascoltare il singolo e poi il nuovo disco di Mahmood, oltre che di accaparrarsi un posto sotto il palco su cui si esibirà, nel tour che dovrebbe essere iniziare non molto tempo dopo l’uscita del suo secondo disco.

Chi è l’autore di Soldi: la sua carriera

Alessandro Mahmud, in arte Mahmood, è nato a Milano il 12 Settembre 1992, da madre italiana e padre egiziano. Presto i suoi genitori divorziano e lui resta a vivere con la madre, senza più alcun contatto con il padre. Fin da piccolo studia canto e nel 2012 prende parte a X Factor, ma il risultato non è brillante: viene eliminato alla terza puntata. Comincia comunque a fare uscire la sua musica e nel 2015 vince Area Sanremo: conquista così un posto al Festival, che conclude in quarta posizione tra le Nuove Proposte con Dimentica. Il 2017 lo vede secondo classificato al Summer Festival, con Pesos e impegnato in collaborazioni con artisti come Fabri Fibra e Gué Pequeno. Nel 2018 risulta vincente al Web Italian Music Festival 15 con Uramaki e a Sanremo Giovani con Gioventù Bruciata, che dà il nome all’EP pubblicato in Settembre. In questa occasione porta a casa anche il Premio della Critica.

La consacrazione del giovane cantante con Soldi

Ma è lo scorso anno quello della definitiva consacrazione. È infatti il vincitore della 69a edizione del Festival di Sanremo, una vittoria che porta con sé una quantità di polemiche in quanto il pubblico a casa aveva fatto trionfare Ultimo. Mahmood dimostra comunque di essersi meritato la vittoria e il suo primo album, Gioventù Bruciata, si insedia stabilmente al primo posto della classifica FIMI. Rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, termina la competizione al secondo posto. In seguito a questo piazzamento viene invitato in Svizzera e poi in Svezia. Sempre in terra elvetica, è l’opening act del concerto di Rita Ora durante il Montreaux Jazz Festival. Si arriva così ai nostri giorni con la firma sul brano di Elodie e l’annuncio di nuove tappe nella carriera di questo artista, che ormai è ben conosciuto in tutta Europa.

