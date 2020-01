Condividi su

Chi sono i Me contro Te e trama del loro film al cinema

È uscito al cinema da qualche giorno il film del duo Me contro Te, gli youtuber Luì e Sofì debuttano al sui grandi schermi con una divertente storia che gli italiani stanno già apprezzando.

Chi sono i Me contro Te

Amati soprattutto dai bambini e dai ragazzini, i Me contro Te sono un duo che spopola su YouTube grazie ai loro divertenti contenuti che pubblicano assiduamente sulla loro pagina. Se avete dei bambini, un fratello più piccolo oppure un nipotino, non potete non conoscere la frase con cui iniziano i loro video “ciao, io sono Luì e lei è Sofì”.

Ma chi sono esattamente i Me contro Te? Luigi Calagna (27 anni) e Sofia Scalia (22 anni) sono due giovani ragazzi siciliani che hanno aperto un canale YouTube dandogli il nome con cui li conosciamo proprio perché il loro format si basa su sfide e challenge che li mettono letteralmente uno contro l’altro.

I due non sono solo semplici colleghi, bensì formano una vera e propria coppia anche nella realtà. Caratterizzati dalla loro buffa simpatia, i Me contro Te hanno saputo ideare video divertenti e grazie alla loro solarità contagiosa sono stati in grado di farsi amare dal pubblico, diventando delle star soprattutto tra i più piccoli. L’età media dei fan che seguono assiduamente la pagina di Luì e Sofì è Under 10, un pubblico “difficile” da trattare ma che hanno saputo contagiare grazie alla loro semplicità, guadagnandosi anche la fiducia dei genitori, come lo dimostrano i numeri.

Quasi cinque milioni di iscritti su YouTube ed un milione e mezzo di follower su Instagram, i Me contro Te sono attualmente impegnati a girare l’Italia per incontrare i piccoli fan fuori dai cinema italiani, ecco la trama del loro film, uscito da poco in tutte le sale.

La trama del primo film di Luigi Calagna e Sofia Scalia

Il film Me contro Te – La vendetta del Signor S sta già riscuotendo un successo enorme tra gli italiani e sta facendo letteralmente impazzire i bambini (ma anche i genitori). I protagonisti del film sono proprio Luì e Sofì, i quali sognano di vincere il premio come migliori youtuber del momento. Ad impedirgli di arrivare al successo, il cattivo Signor S cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote. Dopo aver rapito i Me contro Te, studierà vari sotterfugi anche grazie all’aiuto di Perfidia, la donna che odia le risate dei bambini. Alla fine il bene vincerà, ma ci saranno buffi episodi che il duo dovrà affrontare per riuscire a raggiungere il proprio obiettivo.

Il primo lungometraggio di Calagna e Scalia dura appena 63 minuti e ha incassato circa un milione di euro nel primo giorno di programmazione: un risultato ancora migliore rispetto al tanto discusso (nel bene e nel male) Tolo Tolo di Checco Zalone.

