Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 20 gennaio 2020

Diamo puntualmente conto dei sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da una rilevazione all’altra.

In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare l’andamento dei sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere quali istituti fiutano, prima degli altri, i cambiamenti di umore dell’elettorato.

SWG e Termometro Politico i più fuori dal coro sulla Lega

Questa settimana oltre a Termometro Politico anche Swg, forse un po’ a sorpresa, è fuori dal coro rispetto al valore della Lega.

Cui attribuiscono un 32,9%, a fronte di una media del 30,9%.

Dal lato opposto abbiamo il 29%, di Ixè, da tempo il meno generoso con il partito di Salvini.

Rimanendo nel centrodestra è una conferma l’omogeneità dei sondaggi su Fratelli d’Italia, che oscillano solo tra il 10% di Piepoli e l’11% di Emg.

Va diversamente con Forza Italia. In questo caso abbiamo Swg e TP che vedono il partito di Berlusconi al 5,8%, mentre Tecnè rimane molto generoso con l’8%

Sondaggi elettorali, due istituti stimano il PD al 20%

Dopo Ixè nell’ultima settimana anche EMG ora vede il PD al 20%. In generale non ci sono enormi variazioni tra i sondaggi elettorali degli istituti. Il meno generoso è Swg, con il 18,4%.

Anche sul Movimento 5 Stelle vi sono poche oscillazioni. Si va dal 15,2% di Swg al 16,5% di Piepoli, l’unico istituto ad andare oltre il risultato delle europee per il partito di Di Maio.

Italia Viva, in media al 4,5%, raggiunge il suo massimo con Euromedia, 5%, mentre si distingue come minority report Tecnè, che la vede solo al 3,7%. Un distacco notevole viste le percentuali piccole

Infine Azione, che oscilla ancora moltissimo, dall’1% di Ixè, al 2,9% di Swg

