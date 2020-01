Condividi su

Premier League, Aston Villa-Watford: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle 20:30 di martedì 21 gennaio allo stadio Villa Park di Birmingham (Aston) scenderanno in campo Aston Villa e Watford. Il match sarà valido per la 24sima giornata di Premier League.

Sarà una sfida salvezza quella fra le due squadre in campo. L’Aston Villa ora occupa la posizione 18 in classifica con 22 punti, ovvero il primo dei tre posti in “palio” per la retrocessione. Nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Brighton (altra squadra molto vicina alla zona retrocessione) per 1-1.

Poco meglio sta facendo il Watford, che adesso occupa la posizione 17 in classifica con 23 punti, e che quindi, in caso di sconfitta, prenderebbe il posto dell’Aston Villa fra le squadre che verrebbero relegate in Championship se il campionato finisse oggi.

Il Watford arriva però con il buon auspicio del pareggio in casa per 0-0 contro contro il Tottenham Hotspur, al momento ottavo in classifica.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è equilibratissima: nelle ultime sette partite fra le due squadre, infatti, sia l’Aston Villa che il Watford hanno portato a casa i tre punti in tre occasioni ciascuna (le tre vittorie del Watford, comunque, sono più recenti). Nella settima, ovviamente, l’esito è stato un pareggio, 0-0 nel 2006 in casa dell’Aston Villa.

Per quanto riguarda il campionato in corso, entrambe le squadre non possono vantare statistiche positive. L’Aston Villa arriva all’appuntamento con la seconda peggior difesa (44 reti) e la terza peggior differenza reti (-15 reti), mentre il Watford con il peggior attacco (20 reti) e la seconda peggior differenza reti (-14 reti).

Le probabili formazioni di Aston Villa-Watford

ASTON VILLA (3-4-3): Pepe Reina, Tyrone Mings, F. Guilbert, Matt Targett, K. Hause, Ezri Konsa, M. Nakamba, Trezeguet, D. Drinkwater, J. Grealish, A. El Ghazi Allenatore: Dean Smith

WATFORD (4-4-2): Ben Foster, A. Mariappa, C. Cathcart, Craig Dawson, Adam Masina, A. Doucoure, N. Chalobah, G. Deulofeu, E. Capoue, I. Pussetto, Troy Deeney Allenatore: Nigel Pearson

L’arbitro sarà il signor Martin Atkinson, che sarà assistito dai guardalinee Gary Beswick e Stuart Burt. Addetti al VAR saranno Craig Pawson e l’assistente Stephen Child

Le quote di Aston Villa-Watford

Secondo i bookmaker sarà una sfida equilibrata. La vittoria dei padroni di casa dell’Aston Villa viene infatti data a 2.92, mentre quella degli ospiti del Watford è quotata a 2.41. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 3.53.