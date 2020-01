Condividi su

Premier League, Sheffield United-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo stadio Bramall Lane di Sheffield, martedì 21 gennaio alle 20:30, si sfideranno Sheffield United e Manchester City. La partita sarà valida per la 24sima giornata di Premier League.

Sarà una sfida importante per entrambe le squadre. Lo Sheffield United adesso occupa la settima posizione in classifica con 33 punti ed è a un punto dalla zona che garantirebbe un posto in Europa League. Nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Arsenal per 1-1.

Ben più alta la posta in gioco del Manchester City, che deve inseguire un Liverpool capolista che non riesce a smettere di vincere. Il City, infatti, si ritrova in seconda posizione in classifica a 48 punti e deve guardarsi le spalle dal Leicester City. Nell’ultima partita giocata, gli ospiti hanno pareggiato in casa contro il Crystal Palace per 2-2.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche dell’incontro

Decisamente dalla parte del Manchester City (peraltro campione uscente di Premier League) la storia recente tra le due squadre. Negli ultimi cinque scontri diretti fra le due compagini, infatti, il Manchester City ha fatto registrare 3 vittorie e 2 pareggi.

Entrambe le squadre vantano statistiche interessanti per il campionato in corso. Lo Sheffield United arriva all’appuntamento con la seconda miglior difesa (22 reti), mentre il Manchester City con il miglior attacco (64 reti) e la seconda miglior differenza reti (37 reti).

Le probabili formazioni di Sheffield United-Manchester City

SHEFFIELD UNITED (5-3-2): D. Henderson, G. Baldock, Chris Basham, J. O’Connell, John Egan, Enda Stevens, M. Besic, John Fleck, J. Lundstram, Lys Mousset, O. Mcburnie Allenatore: Chris Wilder

MANCHESTER CITY (3-4-3): Ederson, John Stones, Kyle Walker, Angelino, Fernandinho, K. De Bruyne, David Silva, Rodri, Riyad Mahrez, S. Aguero, G. Jesus Allenatore: Pep Guardiola

Il match sarà diretto dal signor Lee Mason, che sarà coadiuvato dagli assistenti Simon Long e Nick Hopton. Addetti al VAR saranno Andy Madley e l’assistente Darren Cann

Le quote di Sheffield United-Manchester City

Per i bookmaker non ci sarà storia o quasi. La vittoria del Manchester City è data a 1.4 contro i ben 8.33 cui è quotato lo Sheffield. In caso di pareggio, gli scommettitori porterebbero a casa, in media, una quota pari a 5.