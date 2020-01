Condividi su

Premier League, Bournemouth-Brighton & Hove Albion: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle 20:30 di martedì 21 gennaio presso lo stadio Vitality Stadium di Bournemouth si disputerà Bournemouth-Brighton & Hove Albion. Il match sarà valido per la 24sima giornata di Premier League.

Il Bournemouth, in penultima posizione in classifica con 20 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Norwich City per 1-0. Sconfitta particolarmente pesante, se si considera che il Norwich City è ultimo (a tre punti dal Bournemouth).

Il Brighton & Hove Albion, invece, occupa la posizione 15 in classifica con 25 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro l’Aston Villa (terz’ultimo) per 1-1. Una vittoria sarebbe senza dubbio importante in chiave salvezza.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche del match

Nel confronto delle ultime dieci partite fra le due compagini è il Bournemouth ad uscirne vincitore: i padroni di casa, infatti, hanno all’attivo 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi negli scontri diretti.

D’altra parte le statistiche per il campionato in corso sono meno favorevoli. Il Bournemouth, infatti, arriva all’appuntamento con la quinta peggior difesa (36 reti subite), il secondo peggior attacco (20 reti) e la quarta peggior differenza reti (-16 reti).

Le probabili formazioni di Bournemouth-Brighton & Hove Albion

BOURNEMOUTH (4-4-2): A. Ramsdale, Nathan Ake, S. Francis, Adam Smith, Diego Rico, J. Lerma, P. Billing, Ryan Fraser, Dan Gosling, Harry Wilson, C. Wilson Allenatore: Eddie Howe

BRIGHTON & HOVE ALBION (5-3-2): Mathew Ryan, M. Montoya, Lewis Dunk, Bernardo, Shane Duffy, Adam Webster, D. Stephens, Aaron Mooy, Davy Propper, L. Trossard, Neal Maupay Allenatore: Graham Potter

L’arbitro sarà il signor Kevin Friend, che sarà assistito dai guardalinee Simon Beck e Adrian Holmes. Addetti al VAR saranno Darren England e l’assistente Marc Perry

Le quote di Bournemouth-Brighton & Hove Albion

Per i bookmaker la partita si prevede equilibrata. La quota media per la vittoria dei padroni di casa è 2.91, mentre la vittoria degli ospiti del Brighton & Hove Albion è quotata a 2.47. Chi volesse azzardare un pareggio, infine, al momento può considerare una quota di 3.42.