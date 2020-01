Condividi su

Premier League, Crystal Palace-Southampton: probabili formazioni, pronostico e quote

Crystal Palace-Southampton sarà il??? della 24sima giornata di Premier League. Calcio d’inizio previsto martedì 21 gennaio alle 20:30 allo stadio Selhurst Park di Londra.

Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo

Il Crystal Palace si trova nono in classifica con 30 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Manchester City per 2-2: cercherà i tre punti per non perdere le speranze di riagganciare la zona Europa League, distante 4 punti, ma piena di pretendenti. Il Southampton, invece, lotterà per ottenere punti pesanti in chiave salvezza: al momento la squadra di Hasenhüttl occupa la posizione 13 in classifica a 28 punti, e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Wolverhampton per 2-3.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche dell’incontro

Southampton in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti, anche se non di molto. Nelle ultime dieci partite fra le due squadre sono state 5 le vittorie della squadra dell’Hampshire contro le 3 dei londinesi. Due sono stati i pareggi, entrambi nel 2019 (ovvero le ultime due sfide in Premier League).

Pochi gli spunti positivi per le statistiche del campionato in corso. Se da un lato il Crystal Palace arriva all’appuntamento con la quarta miglior difesa (26 reti), dall’altro bisogna registrare anche il terzo peggior attacco della Lega (22 reti). Va peggio per il Southampton con la terza peggior difesa (42 reti subite) e la peggior differenza reti (-13 reti).

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Southampton

CRYSTAL PALACE (3-4-3): V. Guaita, J. Tomkins, Martin Kelly, Gary Cahill, J. Riedewald, C. Kouyate, J. Mccarthy, J. Mcarthur, W. Zaha, Jordan Ayew, Cenk Tosun Allenatore: Roy Hodgson

SOUTHAMPTON (4-4-2): A. Mccarthy, J. Stephens, R. Bertrand, C. Soares, Jan Bednarek, S. Armstrong, P. Hojbjerg, N. Redmond, J. Ward-Prowse, Shane Long, Danny Ings Allenatore: Ralph Hasenhüttl

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Andre Marriner, che sarà coadiuvato dagli assistenti Scott Ledger e Mark Scholes. Addetti al VAR saranno Jonathan Moss e l’assistente Eddie Smart

Le quote di Crystal Palace-Southampton

Si profila una sfida equilibrata, almeno per quanto riguardano le scommesse. Per i bookmaker, infatti, la quota per la vittoria del Crystal Palace è di 2.95, mentre quella degli ospiti del Southampton è a 2.55. Il pareggio, invece, verrebbe pagato 3.55 in media.