Premier League, Chelsea-Arsenal: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle 21:15 di martedì 21 gennaio allo stadio Stamford Bridge di Londra (Hammersmith e Fulham) si giocherà Chelsea-Arsenal. La partita sarà valevole per la 24sima giornata di Premier League.

Il Chelsea attualmente si ritrova quarta in classifica a 39 punti e deve difendersi dalle inseguitrici per rimanere in zona Champions. Gli uomini di Lampard sono per giunta reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Newcastle United per 1-0.

L’Arsenal, invece, oggi si trova decima in classifica con 29 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro lo Sheffield United per 1-1.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata, con un lieve vantaggio per la sponda di Hammersmith e Fulham: negli ultimi 11 incontri fra le due compagini, infatti, il Chelsea ha registrato 4 vittorie, 3 sconfitte e 4 pareggi. Non va poi dimenticata la vittoria dei Blues sui Gunners per 4-1 nell’ultima finale di Europa League.

Oltre ad essere quarta in termini di punti, il Chelsea risulta avere anche il quarto miglior attacco (39 reti) e la quarta miglior differenza reti della lega (9 reti).

Le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

CHELSEA (4-4-2): K. Arrizabalaga, A. Rudiger, E. Palmieri, A. Christensen, C. Azpilicueta, Jorginho, N’Golo Kante, Mason Mount, C. Hudson-Odoi, Willian, T. Abraham Allenatore: Frank Lampard

ARSENAL (4-2-3-1): Bernd Leno, David Luiz, S. Mustafi, A. Maitland-Niles, L. Torreira, M. Guendouzi, Bukayo Saka, G. Martinelli Silva, Mesut Ozil, Nicolas Pepe, A. Lacazette Allenatore: Mikel Arteta

La partita sarà arbitrata dal signor Stuart Attwell, che sarà assistito dai guardalinee Ian Hussin e Richard West. Addetti al VAR saranno Paul Tierney e l’assistente Constantine Hatzidakis

Le quote di Chelsea-Arsenal

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa è data a 1.77, mentre la vittoria degli ospiti dell’Arsenal è quotata a 4.61. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 3.9.