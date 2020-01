Condividi su

Premier League, Tottenham Hotspur-Norwich City: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di Londra (Tottenham), alle 20:30 di mercoledì 22 gennaio, si disputerà Tottenham Hotspur-Norwich City. La partita sarà valida per la 24sima giornata di Premier League.

Sono ben diverse le aspirazioni delle due squadre in campo. Il Tottenham Hotspur, che attualmente si trova ottava in classifica con 31 punti, è a tre punti dal posto in Europa League attualmente occupato dal Manchester United. L’ultima partita giocata è stata una frenata per i londinesi, che hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro il Watford, squadra ben più modesta a giudicare dalla posizione in classifica (quartultima).

Il Norwich City, invece, attualmente occupa la coda della classifica con 17 punti e necessita disperatamente di punti salvezza. Di buon auspicio l’ultima partita: la squadra dell’Anglia orientale, infatti, ha vinto in casa per 1-0 contro il Bournemouth penultimo in classifica e ora distante 3 punti.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è a favore della squadra di Londra: nelle ultime dieci partite fra le due compagini (disputate dal 2004) il Tottenham Hotspur ha fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi, l’ultimo dei quali risale al girone di andata (2-2 sul campo del Norwich).

Non si può dire siano buone le statistiche del Norwich City nel corso di questo campionato: con la peggior difesa (45 reti), il quinto peggior attacco (23 reti) e la quinta peggior differenza reti (-22 reti) si spiegano le difficoltà dell’ultima in classifica.

Le probabili formazioni di Tottenham Hotspur-Norwich City

TOTTENHAM HOTSPUR (3-5-2): P. Gazzaniga, T. Alderweireld, J. Vertonghen, J. Tanganga, Serge Aurier, Harry Winks, Erik Lamela, Dele Alli, G. Lo Celso, S. Heung-Min, Lucas Moura Allenatore: José Mourinho

NORWICH CITY (4-5-1): Tim Krul, Grant Hanley, C. Zimmermann, Max Aarons, Sam Byram, A. Tettey, M. Vrancic, E. Buendia, Kenny Mclean, T. Cantwell, Teemu Pukki Allenatore: Daniel Farke

Lo scontro sarà diretto dal signor Chris Kanavagh, che sarà coadiuvato dagli assistenti Constantine Hatzidakis e Sian Massey-Ellis. Addetti al VAR saranno Mike Dean e l’assistente Simon Long

Le quote di Tottenham Hotspur-Norwich City

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa allenati da Mourinho è molto probabile: la quota media è 1.41. La vittoria degli ospiti del Norwich City, invece, è quotata a 7.85, mentre per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 4.85.