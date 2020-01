Condividi su

Botero: anticipazioni documentario al cinema. Ecco quando esce

L’attesa è quasi finita, a breve approderà sul grande schermo Botero. Il documentario del 2018, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 21 gennaio 2020, è stato diretto da Don Millar, regista canadese noto al grane pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Off th Clock, Oil Slick e Full Force.

L’emozionante lungometraggio è stato girato a Bogotà, Aix- en- Provence, Firenze, Monaco, Medellin, New York, Parigi, Roma e Toscana e, oltre al materiale d’archivio, sono stati raccolti anche i video delle visite del pittore e scultore colombiano a Pechino, Hong Kong e Shanghai. L’opera inoltre si è avvalsa delle musiche di David Bertok, del montaggio di Hart Snider mentre la fotografia è stata affidata a Johan Legraie e Joe Tucker. Ma vediamo insieme la sinossi di Botero!

Come già detto in apertura di articolo, il documentario sul celebre artista colombiano uscirà al cinema martedì 21 gennaio 2020. La pellicola racconta la vita privata e la carriera di Fernando Botero, pittore e scultore di fama mondiale che con il suo originalissimo stile ha rivoluzionato il concetto di bellezza e quello stesso del dipingere. I suoi famosi quadri delineano figure tondeggianti e ammaliano grazie al sapiente utilizzo delle colori e alla tecnica adoperata nel rappresentare il corpo umano.

Sempre in cerca di nuovi stimoli, l’artista ha trasferito su tela personaggi diversi sia per estrazione sociale che per ambientazione e sesso. Protagoniste delle opere sono infatti danzatrici ma anche alte cariche religiose, prostitute, criminali, tutte immagini che suscitano emozioni diverse e dotate di una trascinate energia vitale. Un viaggio imperdibile e un’occasione unica per ripercorrere l’evoluzione della poetica di Botero dalla gioventù ad oggi attraverso le parole del Maestro che in alcune interviste ha narrato la genesi della sua arte. Non mancheranno poi filmati esclusivi, le dichiarazioni dei familiari e quelle di alcuni suoi colleghi che ci restituiranno un ritratto più intimo del geniale pittore.

