Governo ultime notizie: modifiche Jobs Act, parla Nunzia Catalfo

La madrina del Reddito di Cittadinanza, la ministra Nunzia Catalfo, ha parlato di una delle riforme cardine del governo Renzi: il Jobs Act. Al tempo, la riforma del lavoro avanzata dall’ex segretario dem e inquilino di Palazzo Chigi fece storcere il naso un po’ a tutti. Il nodo gordiano fu l’abolizione dell’art.18, che garantiva una certa tutela ai lavoratori sul fronte del licenziamento.

Governo, ultime notizie: un jobs act riabilitato ma da modificare

A distanza di anni, il Jobs Act sembra essere stato riabilitato – almeno in parte – anche dal Movimento 5 Stelle, al tempo primo oppositore della manovra (insieme alla sinistra e ai sindacati). Così, la ministra per il Lavoro Nunzia Catalfo ha parlato di modifiche all’ultima riforma del lavoro, piuttosto che di una vera e propria eliminazione. Per la Catalfo, serve “un’analisi approfondita dei dati”, in quanto “se da una parte con gli esoneri contributivi si sono trasformati molti lavori a tempo determinato in indeterminato, dall’altra si hanno meno tutele”.

La riforma del Jobs Act non è una priorità

Nonostante la centralità del mondo del lavoro (spesso al primo posto delle preoccupazioni degli italiani), il governo dovrà far fronte, nell’immediato, a sfide che richiedono il massimo impegno. C’è l’urgenza di chiudere la partita con Atlantia per la concessione di Autostrade; c’è da prendere una decisione da prendere in merito al futuro di Alitalia e, infine, sciogliere le tensioni interne sul tema della prescrizione (che allontanano IV da PD e M5S).

La riforma del Jobs Act potrebbe andare di pari passo con la rinnovata discussione sul salario minimo, altro cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle messo in cantiere dopo il passaggio della legge sul taglio dei parlamentari.

Qualche indizio su come potrebbe essere riformato il Jobs act

Nunzia Catalfo sembra essere intenzionata a facilitare le assunzioni al Sud Italia, lì dove nonostante siano garantiti maggiori sgravi fiscali, il livello di occupazione rimane decisamente basso (rispetto al resto del Paese). La ministra del Lavoro ha così dichiarato di voler livellare i livelli occupazionali attraverso una politica di sgravi fiscali volti all’assunzione di giovani (si suppone under 35) e all’inserimento delle donne nel mercato del lavoro.

