Levante, nuovo album: quando esce, canzoni e significato

Levante, al secolo Claudia Lagona, sarà presente al Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 Febbraio, con Tikibombom. Il brano finirà su Magmamemoria MMXX, riedizione dell’album del 2019, con molto materiale inedito.

Levante, debutto a Sanremo

È la prima volta che Levante partecipa al Festival di Sanremo. Non deve essere stata una decisione facile. In un’intervista aveva infatti detto: “Non so se riuscirei a gestire l’emozione e la pressione di un Sanremo. Ammetto che sarebbe da fare almeno una volta nella vita ma ho un po’ paura di entrare in questo vortice”. Superati i timori, la cantautrice originaria di Caltagirone sarà sul palco del Teatro Ariston con Tikibombom. Nella nota ufficiale che accompagna le canzoni, l’artista così descrive il suo inedito: “Tikibombom è il ritmo sul quale non ballano le persone che descrivo nel brano. È una lettera scritta di getto a quattro persone che mi piacciono e che spesso non vengono comprese. Nella prima strofa ho raccontato loro che impressione mi fa guardarli, nella seconda strofa come appaiono agli occhi di molti. Nei ritornelli li ho rassicurati dicendo loro che la diversità è ricchezza, seppur ultimi a volte, consapevoli di essere vento e mai bandiera. Un canto d’inclusione, un canto per gente libera. Questa canzone parla a tutti, a tutti quelli che hanno qualcosa di speciale da difendere e a tutti quelli che non hanno capito d’avere qualcosa di speciale da difendere”. Una precisa presa di posizione, quella di Levante a favore di accoglienza e inclusione.

Levante - Lo stretto necessario (con Carmen Consoli) (Official Video)

Magmamemoria MMXX, in uscita a Febbraio

La riedizione di Magmamemoria, album di Levante del 2019, si chiamerà Magmamemoria MMXX e uscirà il 7 Febbraio. Sarà un album doppio, contenente 31 tracce: oltre ai brani dell’album uscito l’anno scorso, saranno presenti Tikibombom e altri 4 brani. In più, il disco conterrà anche tutto il concerto del 23 Novembre 2019 al Mediolanum Forum. “Magmamemoria è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia. È il ricordo che brucia. Quanto di ciò che è trascorso diviene Magmamemoria che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro”, dice Levante, presentando il disco. “Magmamemoria è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con ieri. Ma ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno. La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo“.

Levante, una cantautrice tra Sicilia e Piemonte

Nata a Caltagirone, in provincia di Catania, il 23 Maggio 1987, Claudia Lagona. Quattordicenne si sposta a Torino, a seguito della morte del padre, avvenuta quando lei aveva 9 anni. Fin da piccola è influenzata da figure come Carmen Consoli, Alanis Morissette e Janis Joplin. Il suo primo brano ad essere pubblicato è Troppodiva, sotto l’alias Levante e le Effemeridi, ma è con Alfonso, uscito durante il suo soggiorno a Leeds, che la cantautrice sicula raggiunge il successo. Inizia ad esibirsi live accanto a Max Gazzè e al Concerto del 1° Maggio e nel 2014 fa uscire il debutto Manuale Distruzione, Premio Migliore Opera Prima dell’Academy Medimex. L’anno successivo è la volta del secondo album Abbi Cura Di Te e del primo tour da headliner. Collabora poi con Fedez e J-Ax in Assenzio, che farà parte di Comunisti col Rolex. Il terzo lavoro sulla lunga distanza è Nel Caos Di Stanze Stupefacenti del 2017. Dà il via a una nuova tournée ed è tra gli artisti del Concerto del 1° Maggio 2018, oltre a essere ospite d’onore al concerto di Fedez e J-Ax a Milano.

Magmamemoria, quarto disco di Levante, è pubblicato il 4 ottobre 2019. Distribuito dalla Warner, l’album è protagonista di un tour in tutta Italia, che culmina con la serata al Mediolanum Forum, la cui registrazione farà parte integrante del nuovo Magmamemoria MMXX.

