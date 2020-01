Condividi su

Council of Dads: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 10 Marzo 2020 debutta sul canale televisivo americano NBC una nuova serie tv di genere drammatico: stiamo parlando di Council Of Dads. Lo show si ispira al romanzo autobiografico di Bruce Feiler e il numero totale di puntate che comporranno il primo ciclo di episodi sarà all’incirca di 10. Il family drama è già stato paragonato allo show di successo “This is us” e ci si aspetta che possa raggiungere (se non superare) la medesima popolarità. Un confronto che è stato ben accolto dalla crew di Council of Dads, al punto da lasciare una dichiarazione in proposito; ecco le parole ufficiali di Joan Rater, creatore dello show insieme a Tony Phelan:

“Siamo molto fortunati di poter raccontare queste storie grazie a show come This is Us. Questo tipo di narrazioni troveranno sempre il favore della gente e in questo caso si tratta di un pochino della nostra famiglia mescolata a qualcosa delle famiglie degli sceneggiatori. Parliamo di situazioni familiari reali in TV.“

Per quanto riguarda l’esordio della serie tv in Italia dovremo attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione dello show e importarlo nel nostro Paese. In attesa di scoprire il futuro di Council of Dads, cerchiamo di scoprire qualche dettaglio sulla trama e il cast dello show.

Ares: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Council of Dads: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di Scott Perry, padre di quattro figli. La vita dell’uomo entra in crisi nel momento in cui scopre di avere il cancro e i suoi progetti subiscono un profondo cambiamento. Preoccupato per il futuro dei suoi figli, decide di costruire una vera e propria “squadra di papà” pronta all’azione: Anthony, un suo amico storico; Larry, sponsor degli alcolisti anonimi; e Oliver, miglior amico della moglie, nonché suo chirurgo personale. I tre faranno tutto il possibile per seguire successi e ostacoli che i quattro figli dovranno affrontare nel corso dell’esistenza, qualora il loro padre venisse a mancare.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Council of Dads e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Tom Everett Scott veste i panni di Scott Perry; Michael O’Neill nel ruolo di Larry Malvern; Clive Standen interpreta Anthony Lavelle; J. August Richards è il dottor Oliver Post; Sarah Wayne Callies veste i panni di Robin Perry; Blue Chapman interpreta J.J. Perry; Emjay Anthony è Theo Perry; Michele Weaver veste i panni di Luly Perry; Thalia Tran interpreta Charlotte Perry.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]