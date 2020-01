Condividi su

Serie tv Harry e Meghan: possibile collaborazione con Netflix

Harry e Meghan hanno dato il loro addio alla Royal Family. In molti ormai si chiedono quale sarà il loro futuro. Una delle idee più accreditate sembrerebbe quella di lanciare una nuova casa di produzione cinematografica e allacciarsi a Netflix per una florida cooperazione. Sulle orme di Michelle e Barack Obama, anche i duchi di Sussex hanno intenzione di battere questo sentiero e il colosso dello streaming si è dichiarato ben volentieri interessato a costruire un progetto. Ricordiamo che dal momento in cui sono usciti dalla famiglia reale, i due non potranno usufruire dei fondi pubblici; anzi, a quanto pare dovranno rimborsare i contribuenti di 2,5 milioni di sterline. Fortunatamente, in loro soccorso arriverà il principe del Galles, desideroso di mantenere il figlio finché la coppia non riuscirà a reggersi sulle proprie gambe.

Serie tv Harry e Meghan: le news

Sebbene il progetto iniziale di Harry e Meghan vuole essere quello di lanciare show e documentari su temi a loro particolarmente cari (come ambiente e salute mentale), non è da escludere un possibile sviluppo di una serie tv incentrata sulla loro storia. Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, ha dichiarato di essere assolutamente interessato a una collaborazione.

Una possibilità non del tutto implausibile, considerando il passato della stessa Meghan, la quale ha già lavorato per il grande e piccolo schermo. Per lei si tratterebbe di un ritorno alle origini. Quello che è certo è che la duchessa ha già preso accordi con Disney per prestare la sua voce per un progetto, mentre Harry ha già partecipato a un documentario sulla salute mentale a cura di Oprah Winfrey, amica della coppia. I duchi di Sussex non sono quindi alle prime armi e il loro ingresso nella produzione cinematografica o televisiva potrebbe essere più prossimo di quanto si possa immaginare.

